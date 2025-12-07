deportes
Azteca Deportes
Mundial México 2026
México podría jugar hasta OCHO partidos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos serían sus posibles rivales

La Selección Mexicana ya conoce su fixture de la fase de grupos del Mundial 2026 y, previo al inicio del torneo, podría jugar hasta 8 partidos amistosos

Los partidos amistosos que jugaría México previo al Mundial 2026
Crédito: Getty Images
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
México y todas las selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya conocen a los rivales que deberán enfrentar durante la fase de grupos y, aprovechando que actuará como local durante la primera parte del torneo, el equipo de Javier Aguirre quiere prepararse de la mejor manera para romper con la famosa barrera del cuarto partido. Por esta razón, la Selección Mexicana podría jugar hasta 8 partidos amistosos a modo de preparación.

México y todos los amistosos que podría jugar previo al Mundial 2026

Según reportes, México ya tiene dos amistosos confirmados para el próximo año, siendo el duelo frente a Portugal el día 28 de marzo , fecha en la que se reinaugurará el Estadio Azteca (pasará a ser llamado Estadio Banorte), uno de ellos. Posteriormente, el día 31 de ese mismo mes, el combinado nacional enfrentará a Bélgica, pero en este caso, en el estadio Soldier Field de Chicago.

Selección de México
Instagram @miseleccionmx

Sin embargo, la Selección Mexicana podría ver acción desde enero, pues el periodista Carlos Guerrero mencionó que tanto Panamá como Bolivia son los dos posibles rivales del combinado azteca para el comienzo del año 2026. Como si fuese poco, en febrero también jugaría otro amistoso y la Federación Mexicana de Futbol está trabajando para que el rival sea Islandia.

Finalmente, la misma fuente comentó que México buscaría jugar otros tres partidos amistosos previo al mes de que comience el Mundial 2026, es decir, entre abril y junio del año próximo. En este caso, los posibles rivales no fueron revelados, pero la información indica que la Selección Nacional quiere pisar fuerte en la Copa del Mundo, donde aprovechará la localía para sacar ventaja ante sus rivales.

Los rivales que tendrá México en la fase de grupos del Mundial 2026

Lejos de tener una fase de grupos complicada, México enfrentará a Corea del Sur, Sudáfrica y al ganador del Repechaje Europeo 4 (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte). El seleccionado nacional debutará ante los africanos en el partido inaugural del Mundial 2026, mientras que jugará la segunda jornada contra los asiáticos y definirá el grupo con los europeos. Si bien no será fácil para México, el sorteo no le sentó nada más a Aguirre y compañía.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

