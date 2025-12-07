deportes
Nota

¿México jugará algún partido en el país? Estos son los estadios en los que competirá la Selección Nacional

México ya conoce su fixture de cara a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estos son los estadios donde jugará el equipo de Javier Aguirre

Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó duelos muy interesantes como el España vs. Uruguay que se jugará en México . La Selección Mexicana ya conoce a los rivales que deberá enfrentar en el Grupo A y, tras conocerse el fixture de las 48 selecciones participantes, nuestra afición ya sabe dónde jugará el combinado nacional durante la cita mundialista.

Los partidos que México jugará en el país durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá el privilegio de jugar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el debut frente a Sudáfrica. El juego se llevará a cabo a las 13:00 horas (centro de México) y también tendrá como sede el Estadio Azteca (ahora Banorte), ubicado en Ciudad de México. En total son 10 los partidos de fase de grupos que se jugarán en nuestro país.

Selección Mexicana, Fecha FIFA, noviembre 2025

En la segunda jornada, ante Corea del Sur, México volverá a jugar en tierras nacionales en el marco del Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara. El duelo se dará el día 18 de junio y comenzará a las 19:00 horas (centro de México). Será un choque clave que podría definir el liderato del grupo en los papeles.

TE PUEDE INTERESAR:

La tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 para México también se llevará a cabo dentro del país. La Selección Mexicana enfrentará al ganador del Repechaje Europeo 4 (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) en Ciudad de México y el duelo iniciará a las 19:00 horas (centro de México).

México podría jugar la fase de eliminación directa en su país

En caso de que el combinado nacional logre avanzar a la siguiente fase como líder del Grupo A, podría jugar en el Estadio Ciudad de México en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Eso no es todo, ya que si consigue clasificar a octavos de final, también jugará en territorio nacional, precisamente en la misma sede. De esta manera, México podría aprovechar la localía para alcanzar una instancia histórica en Mundiales.

