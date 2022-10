Liverpool se puede despedir de la Premier League desde ahora

Liverpool, Inglaterra. Con siete encuentros jugados en esta temporada de la Premier League, el Liverpool se puede despedir de ser campeón de la liga inglesa luego de empatar 3-3 en la cancha de Anfield ante Brighton.

Aumenta los problemas del equipo del técnico alemán Jürgen Klopp que se coloca a once puntos del líder del campeonato inglés el equipo del Arsenal.

Una exhibición de pegada del belga Leandro Trossard en el estreno como técnico del Brighton de Roberto de Zerbi, autor de un triplete en Anfield explotando la debilidad defensiva del Liverpool.

Pero es que la posición en la zona alta del Brighton (cuarto) no es casual. Ya había asaltado Old Trafford y el London Stadium, no había perdido en sus dos últimas visitas a Anfield y explotando su talento joven, atropelló al Liverpool desde el inicio. Un fallo de cálculo de Henderson secundado por la falta de intensidad de Fabinho en un balón despejado por su zaga, permitió a Trossard dinamitar el partido a los cuatro minutos.

A los 17 minutos, el segundo mazazo de Trossard, a pase de March, tras haber ganado a todos Welbeck en cada acción de la jugada. La actitud defensiva del Liverpool era un lastre al que sobreponerse a base de velocidad en su futbol ofensivo. Y Firmino (33’) lo enganchó al partido con un gol concedido desde el VAR por la posición de Salah antes de la asistencia.

Ya en la segunda parte, la calidad del brasileño Firmino firmó el 2-2 al amagar un disparo que convirtió en recorte y definir con precisión.

El tanto de la remontada llegaría a los 63 minutos por un error garrafal del arquero español Robert Sánchez. Midió mal tras un córner, lanzó su puño derecho al aire con la mala fortuna de que sin ver la trayectoria, cayó sobre Webster que lo impulsó a su propia portería.





Pero no había dicho su última palabra el Brighton que cuando sintió todo perdido y parecía que el Liverpool asumía el control, lanzó su último intento con éxito. Alisson evitó primero el empate a un testarazo de Welbeck pero ya nada pudo hacer a siete del final cuando libre de marca Trossard, en el segundo palo tras buena acción del japonés Mitoma, cerraba el partido de su vida en un escenario único y poner el 3-3 definitivo.



