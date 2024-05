Liverpool presenta al sustituto de Jürgen Klopp

El pasado domingo 19 de mayo del 2024, se disputó la última jornada de la Premier League. El conjunto del Liverpool se despidió en Anfield de Jürgen Klopp pues fue su último encuentro con el equipo luego de que declarara que a final de temporada se tomaría un tiempo de descanso para poder arreglar asuntos personales.

Los aficionados lograron despedirse del entrenador y posteriormente, el club tuvo una fiesta con todos los jugadores del plantel en la cual celebraron todos los momentos que han vivido con el entrenador alemán.

Como parte de su despedida, Jürgen Klopp le pidió a todos los aficionados que estaban presentes en Anfield, que cantaran una canción con él, algo que no le causaba molestia pues se trataba de la nueva porra que están usando para el entrenador que tomará el mando del equipo.

Te puede interesar: ¡Lionel Messi al frente! Argentina anuncia prelista para la Copa América

A pesar de que ya habían varios rumores y reportes que detallaban al nuevo entrenador del equipo. Este lunes 20 de mayo del 2024, el club hizo oficial la llegada de Arne Slot.

Fue a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que dieron a conocer la noticia. Su mandato con el equipo inicia el primero de junio del 2024.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024