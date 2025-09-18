¡De locos! El día en que las Chivas Rayadas lucharon y formaron parte de la Triple A

El equipo del Rebaño Sagrado de la Liga BBVA MX, que empató a ceros ante Tigres en el juego pendiente del Apertura 2025 , fue la inspiración para que Antonio Peña, fundador de la Triple A, creara a las Chivas Rayadas a finales de los 90´s, una facción conformada por 2 luchadores que utilizaron un vestuario con la playera del Guadalajara y al animal que representa al club.

Las Chivas Rayadas hicieron su debut en 1998 y desde su primera lucha causaron revuelo entre la afición mexicana por sus enormes máscaras, aunque ello no fue impedimento para que los gladiadores detrás de las incógnitas mostraran su talento en el cuadrilátero. Allí, un año antes Halloween le prendió fuego a una leyenda del pancracio mexicano .

Las Chivas Rayadas fueron una facción de luchadores que inició en Triple A en 1998

La facción tuvo gran aceptación, pues no solo se encargaron de entretener, sino también de luchar, ya que detrás de las máscaras estaban Los Apaches, quienes fueron 2 grandes maestros durante varios años en la Triple A.

El final de las Chivas Rayadas en la Triple A

Las Chivas Rayadas tuvieron un gran auge, aunque en algunas ocasiones también fueron abucheados por la afición pese a ser técnicos, ya que los personajes en honor al club Guadalajara no eran bien vistos por los seguidores de otros equipos de la Liga BBVA MX.

La facción siguió presentándose en diferentes luchas, aunque nunca en las estelares; hasta que en 2003, de la nada, dejaron de aparecer tanto en las funciones que eran transmitidas por la televisión como en las diversas arenas del país.

Las Chivas Rayadas volvieron para 2006, pero ahora con nueva indumentaria, pues lucieron más altas y musculosas. En esta ocasión los luchadores que estuvieron detrás de las máscaras fueron Marabunto y Aero Star, aunque no tuvieron la relevancia como las primeras, por lo que el concepto dejó de existir en Triple A.