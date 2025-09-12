¡De terror! Le prendió fuego a una leyenda de la lucha libre en México y lo castigaron de la peor manera

Halloween fue quien le prendió fuego a Blue Demon Jr, considerado una leyenda de la lucha libre. Ciclope, como fue conocido en WCW, relató que esa acción le costó que lo suspendieran un año de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lugar donde se llevó a cabo la función que dejó malherido al hijo del Demonio Azul, quien estuvo a punto de tener una copia, cuando a un compañero de profesión le ofrecieron su personaje .

El exluchador, quien estuvo a punto de quitarse la vida por culpa de las drogas , reveló en el podcast de Luchando por Tus Sueños cómo fue ese momento tan tenso al prenderle fuego a Blue Demon Jr, ya que la acción se le salió de las manos, pues era un movimiento que realizaba con regularidad en sus luchas y nunca había sucedido algo igual.

Blue Demon Blue Demon Jr fue la leyenda de la lucha libre que sufrió quemduras después de que Halloween le arrojara gasolina

“En ese tiempo yo usaba la antorcha de fuego y líquido de encendedor, porque ese se desvanece luego, luego. Se avienta la plancha [Blue Demon Jr], lo botan y cuando lo tengo enfrente le aviento el fuego, pero toda la gasolina le cae en el pecho y se empezó a prender”, mencionó en la entrevista.

Así vivió Blue Demon Jr el día que le prendieron fuego

La función de lucha donde Halloween le prendió fuego a Blue Demon Jr se realizó en el año de 1997 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde vivió uno de los momentos más complicados de su vida, pues le costaría estar hospitalizado durante varios días y alejado del ring durante varios meses.

El hijo del Demonio Azul, al arder en llamas, bajó del ring y se revolcó en la arena para apagarse, pero ello no funcionó, por lo que aficionados comenzaron a arrojarle líquidos hasta que La Parka Triple A terminó por sofocar el fuego al abrazarlo.

Blue Demon Jr vivió momentos de pánico, pues ello le costó que le injertaran pedazos de piel tanto en la cara como en el torso, lo que lo mantuvo por varios meses fuera de la lucha, una situación complicada para él, ya que en ese momento padecía cáncer y tenía que trabajar para pagar las quimioterapias.

La leyenda de la lucha libre tuvo que regresar a los encordados y fue cuando surgió Blue Demon 2000, un personaje que adoptó junto a una nueva imagen para ocultar sus quemaduras y continuar luchando, una indumentaria que generó críticas entre los aficionados.