Los 10 jugadores más valiosos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el top que desplaza a Messi y Cristiano Ronaldo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría representar la despedida de Lionel Messi (Argentina) y Cristiano Ronaldo (Portugal), pero también será el evento que le otorgará protagonismo a la nueva generación, encabezada por Lamine Yamal (España). En esa mezcla entre experiencia y juventud, la competencia no sólo será deportiva sino también por el liderazgo en el mercado global. ¿Quiénes serán los 10 jugadores más caros que estarán presentes?

En la era actual, las cotizaciones han escalado a cifras astronómicas. Por eso, los protagonistas deberán cargar con el peso de la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero también lucirán esas etiquetas que reflejan el presente financiero de la industria. En la nómina de "más valiosos", según los números fijados por últimas valuaciones del Observatorio de Fútbol CIES -el centro de estudios suizo que analiza al detalle el mercado de fichajes- la estrella de Barcelona (Yamal) está a la cabeza de un podio que también integran Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Estos son los 10 jugadores más valiosos de Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lamine Yamal, España (Barcelona) – 401,31 millones de dólares Erling Haaland, Noruega (Manchester City) – 298,37 millones Kylian Mbappé, Francia (Real Madrid) – 235,23 millones Jude Bellingham, Inglaterra (Real Madrid) – 179,08 millones Michael Olise, Francia (Bayern Munich) – 160,10 millones Florian Wirtz, Alemania (Liverpool) – 158,76 millones Désiré Doué, Francia (PSG) – 157,34 millones João Neves, Portugal (PSG) – 152,78 millones Arda Güler, Turquía (Real Madrid) – 152,43 millones Pedri, España (Barcelona) – 152,05 millones



La estrella de Barcelona, el mejor valuado del planeta|REUTERS

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En la lista se puede hacer un análisis rápido. Messi y Cristiano Ronaldo, quienes dominaron el deporte durante décadas, ya no figuran con números estruendosos. Por eso, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ destacará una realidad indiscutible: el torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos es el escenario donde la cotización se pone a prueba.

Si bien los números son una referencia basada en rendimientos, edad y potencial, el césped es el único juez capaz de ratificar o desvalorizar estas cifras. Para el aficionado, es un mapa de lo que vendrá; para los clubes, es el escenario de una puja que apenas comienza. En pocos días, el balón dictará sentencia sobre quiénes han justificado su valor y quiénes, a pesar de sus números, tendrán que demostrar su valía bajo la máxima presión internacional.