No es el Pulpo Paul: predijo a los últimos tres campeones y ya anunció quién ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026

El calendario indica que el jueves 11 de junio comenzará el Mundial 2026, pero los amantes del futbol ya lo están jugando con antelación. En la previa de cada evento importante suele aparecer un protagonista que se roba la atención con predicciones infalibles. Así como el Pulpo Paul se lució con su capacidad de análisis en Sudáfrica 2010, Joachim Klement acertó al campeón de los últimos tres mundiales, con el atenuante que ahora asegura tener al ganador en la edición que se aproxima.

El recorrido del molusco pronosticador había iniciado en la Eurocopa 2008, pero dos años más tarde -en el extremo sur del continente africano- sorprendió a todos por haber acertado los ocho encuentros que analizó, incluyendo la final del Mundial. Si bien el famoso cefalópodo adivino murió, apareció un "heredero involuntario": se trata del economista alemán Joachim Klement, quien lleva tres Mundiales consecutivos acertando al ganador.

Países Bajos no ha ganado ningún Mundial en su historia

Lejos de conformarte, el europeo quiere seguir impresionando. A juzgar por su propia presentación, no se trata de intuición, sino que el éxito está vinculado al análisis de datos. Su modelo matemático toma en cuenta factores como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la población de cada país, la temperatura promedio donde se juega y el famoso ranking de la FIFA.

Quién ganará el Mundial 2026, según Klement

Según el economista, Países Bajos tiene grandes posibilidades de levantar la copa. Aunque el pasado más reciente lo respalde, sostiene que existen imponderables que pueden atentar contra su predicción: un jugador estrella que se lesione, una tarjeta roja tempranera o un error arbitral pueden destruir cualquier modelo estadístico.

TE PUEDE INTERESAR:



Además de coronar a los neerlandeses, el análisis también sugiere que habrá sorpresas. Por ejemplo, estima que Japón puede eliminar a Brasil en octavos, y que habrá un choque de gigantes (Inglaterra vs Portugal) en las etapas finales. ¿Crees que el alemán vuelva a destacarse o será el fin de su cálculo que hasta el momento parece infalible?