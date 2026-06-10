Daniel Sosa te Da los Mejores Consejos para Ir al Estadio | Templo Azteca
Ir al estadio parece sencillo... hasta que te toca vivirlo. Desde encontrar tu asiento hasta sobrevivir a las filas, los vendedores y los aficionados más intensos, Daniel Sosa comparte los consejos más divertidos para disfrutar al máximo una visita al estadio.
¿Vas al estadio? Entonces necesitas escuchar a Daniel Sosa.
En esta divertida edición de Templo Azteca, Daniel comparte una serie de consejos, observaciones y ocurrencias sobre todo lo que puede pasar durante una visita al estadio.