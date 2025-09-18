Así lucía Konan Big cuando era luchador en México y quién logró quitarle la máscara

Konan Big es un luchador originario de Monterrey, Nuevo León, que saltó a la fama por sus controversias, pues peleó con personalidades de la farándula, pero lo que pocos conocen es que inició su carrera con máscara, la cual perdió ante el personaje de Spiderman. Conoce las incógnitas que han caído en todas las Triplemanías .

El regiomontano aceptó en 2004 un cuadrangular de apuestas en el que compartió ring con Latin Heart, Jerry Estrada y su verdugo, quien terminó saliendo victorioso de la jaula para conservar su incógnita. El resultado causó revuelo entre los asistentes, tal como pasó cuando Dr. Wagner Jr perdió su máscara ante Psycho Clown en Triplemanía XXV .

Konan Big Konan Big inició su carrera como luchar enmascarado, la cual perdió tiempo después en una lucha de apuestas ante Spiderman

Konan Big fue uno de los pocos que triunfó sin máscara pues después de que la perdió, su fama incrementó. Esto fue localmente, pues siempre luchó en Nuevo León y nunca pudo dar el salto grande a las grandes empresas del deporte espectáculo, tal como la Triple A.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Konan Big perdió la máscara a propósito?

Konan Big reveló en un podcast que quería perder la máscara, decisión que la compartió a su promotor. El objetivo de perder la incógnita era para que la gente lo reconociera, pues de nada servía ser famoso si al que realmente admiraban era al personaje y no a la persona que le daba vida. Esta declaración causó revuelo, pues dejó entrever que se dejó ganar a propósito, aunque nunca afirmó esta versión.

¿Qué es actualmente de Konan Big, luchador que perdió su máscara?

Konan Big en la actualidad está retirado de la lucha libre, aunque participa en funciones esporádicas, las cuales comparte a través de sus redes sociales.

El regiomontano se hizo famoso en su ciudad por participar en un programa de televisión, donde estuvo durante varios años hasta este 2025, cuando optó por dejarlo.

Eugenio Torres actualmente cuenta con su canal de YouTube, donde sube contenido de retos y algunos blogs. Además, el exluchador forma parte de “Jalando Fierro”, un programa de redes sociales que incita a la audiencia a hacer ejercicio, mientras los host entrevistan a diferentes personalidades, tanto del espectáculo como del deporte.