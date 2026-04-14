Se fue de Pachuca por 132 millones, en Europa lo ignoran y se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quedan menos de 60 días para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y varios jugadores mexicanos se encuentran en medio de una carrera a contrarreloj para impresionar a Javier Aguirre. Uno de ellos es Luis Chávez, futbolista que dejó Pachuca hace tres años a cambio de 132 millones pesos y que actualmente juega para el Dinamo de Moscú del futbol ruso.

El mediocampista de 30 años viene de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió en junio del año pasado mientras disputaba la Copa Oro con la Selección Mexicana. Sin embargo, el Dinamo no le está dando la confianza necesaria para agarrar ritmo de cara al Mundial 2026 y podría quedar fuera de la lista final del ‘Vasco’ Aguirre.

Luis Chávez no es tomado en cuenta en Rusia

Durante este fin de semana, Chávez sumó su cuarto partido consecutivo sin sumar minutos en el Dinamo de Moscú pese a estar recuperado al cien por ciento de su lesión en la rodilla. Su equipo se quedó con el triunfo por 3-2 contra el FC Akron Tolyatti y, a pesar de que el entrenador aún tenía un cambio disponible, Luis permaneció en el banquillo y no ingresó al terreno de juego.

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El mexicano no juega un partido oficial desde el 22 de junio de 2025 y, con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, luce difícil que tenga un lugar en la convocatoria final. Cabe recordar que Chávez fue de lo más destacado del combinado azteca durante el Mundial de Qatar 2022, pero ahora, cuatro años más tarde, podría convertirse en una de las ausencias de peso en la Selección Mexicana para la edición 2026.

¿Es posible un regreso a la Liga BBVA MX?

Ante la falta de minutos en Europa, diversos reportes indican que el centrocampista formado en la cantera de Tijuana podría regresar al futbol mexicano en el mercado de verano. Clubes como América y Cruz Azul ya se han interesado en contratar a Chávez y pelearán por su fichaje en el próximo libro de pases.

Según el portal especializado Transfermarkt, el jugador mexicano tiene un valor de mercado de 6 millones de euros en la actualidad. Este monto podría ser utilizado de referencia para ambos equipos, aún más teniendo en cuenta que Chávez no es considerado por su director técnico en el Dinamo de Moscú.

