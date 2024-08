VIDEO: El increíble gol anulado a Garnacho que sentenció la derrota de Manchester United

El Manchester United sufrió este sábado 24 de agosto su primera derrota en la temporada 2024-25 de la Premier League en su visita al Amex Stadium para enfrentar al Brigton & Hove Albion luego de que a Alejandro Garnacho le anularan un gol increíble por un error de su compañero Joshua Zirkzee.

El equipo dirigido por Eric ten Hag no pudo imponerse al Brighton que ha tenido un arranque arrasador en la Liga de Inglaterra con dos triunfos que le han permitido posicionarse en los primeros puestos junto al Manchester City.

Te puede interesar: ¿Participan en la Champions? Estas son las competencas que juega Nottingham Forest, equipo que quiere a Santiago Giménez

Danny Welbeck se encargó de abrir el marcador para el Brighton pasada la media hora de partido y Amad Dialló empató para el United al 60', pero Alejandro Garnacho estuvo cerca de remontar para el Manchester al 70'; sin embargo, su anotación fue anulada por un increíble fuera de lugar de Zirkzee.

Centro raso de Bruno Fernandes buscando un rematador, se pasa Zirkzee, pero logra rematar Garnacho en buena posición y solo ante la portería; sin embargo el esférico se estrella en el neerlandés que está en la línea por la inercia de la jugada y termina siendo este quien empuja el balón.

Garnacho is offside huh thank you VAR

Brighton vs Manchester United https://t.co/R7w9wPvVNL

— Kazoora Allan Crespo (@AllanCrespo27) August 24, 2024