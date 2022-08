Manchester United quiere a una de las estrellas del Real Madrid

El equipo del Manchester United, que pasa por una fuerte crisis de varias temporadas, busca refuerzos desesperadamente faltando pocos días para el cierre del mercado de fichajes para intentar salir del hoyo que está metido en este inicio de temporada.

Uno de los jugadores que buscan los ‘red devils’ es el mediocampista brasileño Casemiro para reforzar la línea media de la escuadra de Manchester, según publicó el diario español Marca. Por el momento solo son rumores ya que los directivos del equipo del Real Madrid no ha recibido ninguna oferta por el futbolista.

No es la primera ocasión que se relaciona a Casemiro con la escuadra del Manchester United, que es dirigida por el neerlandés Erik ten Hag, hace algunas temporadas el mediocampista de la selección brasileña fue buscado para que jugara en Old Trafford pero las negociaciones no llegaron a buen término y parece que eso es lo que va a pasar nuevamente ya que para el técnico italiano Carlo Ancelotti, el jugador es intransferible.

Manchester United también está en la búsqueda de un ‘9’ y de los jugadores que se mencionan están Raúl de Tomás, Álvaro Morata y Emerick Aubameyang, aunque este último a declarado que no quiere salir del Barcelona.

Por otro lado, el ex jugador William Gallas le ha recomendado al Chelsea que se olvide de Frenkie De Jong y vaya a por otros jugadores para reforzar el centro del campo. Entre sus recomendaciones está Casemiro.

Manchester United dejaría ir a Cristiano Ronaldo

De un lado, Cristiano Ronaldo pidiendo salir del club desde que finalizó la temporada pasada. Del otro, el club, que quería tenerlo por razones obvias, pero que ahora daría marcha atrás con esa postura. Y en medio, el neerlandés Erik ten Hag, que insistió para que el luso se quede en el plantel pero ahora ya lo piensa.

Como el goleador no consiguió club durante el receso, permaneció en el Manchester United y hasta jugó en el comienzo de la vigente temporada.

Pero ahora, según la BBC, el United le darían vía libre para que se marche y esto tiene que ver con que su comportamiento se toma como una “presencia negativa” en el equipo.