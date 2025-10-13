Selección de África podría ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026

Marruecos se perfila como una de las sorpresas en la carrera por ser cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington D.C. Las fechas FIFA de octubre y noviembre serán clave, ya que los resultados de estos partidos determinarán el ranking FIFA que definirá los bombos. Ser parte del Bombo 1 otorga una ventaja significativa: evitar a otras potencias y enfrentar grupos menos complicados en la fase inicial.

México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurada su plaza como cabezas de serie por ser anfitriones. Según el ranking actualizado con los partidos al 10 de octubre, España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica e Italia completarían el Bombo 1, siempre y cuando logren su clasificación directa. Sin embargo, Croacia, Alemania y Marruecos acechan, esperando un tropiezo de las selecciones mejor posicionadas. Los marroquíes, que ya tienen su boleto al Mundial asegurado, están a solo tres puntos de Italia.

Los Marroquíes, cada vez mejor en el ranking FIFA

El reciente triunfo amistoso de Marruecos sobre Baréin les permitió sumar valiosos puntos en el ranking. Los “Leones del Atlas” fueron la gran revelación en Qatar 2022, alcanzando las semifinales tras eliminar a España y Portugal, y cayendo ante Francia. Este martes 14 de octubre, enfrentarán a Congo en su último partido de eliminatoria, un duelo que, aunque no afecta su clasificación, será crucial para seguir escalando posiciones y superar a Alemania y Croacia. Hasta el momento, no tienen partidos confirmados para noviembre.

Por su parte, Alemania goleó 4-0 a Luxemburgo y mantiene vivas sus aspiraciones de Bombo 1, pero enfrentará una prueba clave el lunes ante Irlanda del Norte. Croacia, otro contendiente, empató con República Checa y recibirá a Gibraltar el domingo en un partido que parece accesible. La lucha por los primeros puestos del ranking promete ser intensa en las próximas semanas buscando esa posición privilegiada en el sorteo mundialista.

