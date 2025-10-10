deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

El crack de Colombia que vale 15 millones y estaría ausente en el amistoso contra México

El cafetero fue convocado para la Fecha FIFA de octubre, pero al parecer no está contemplado para arrancar de titular ante el combinado azteca

El crack de Colombia que vale 15 millones y estaría ausente en el amistoso contra México
Selección Colombia
El crack de Colombia que vale 15 millones y estaría ausente en el amistoso contra México
José Alejandro
Mundial México 2026
Compartir

México tendrá una gran prueba al enfrentar a Colombia en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026, pues la selección sudamericana clasificó al torneo como la tercera mejor de la Conmebol. Los cafetaleros tienen un gran plantel, conformado por cracks como lo es Yáser Asprilla, quien tiene un valor en el mercado de 15 millones de euros, pero que no vería actividad en el duelo que será transmitido por TV Azteca Deportes .

El jugador del Girona no está contemplado en el 11 titular que mandará el entrenador Néstor Lorenzo para enfrentar al combinado azteca en el primer duelo de Colombia en la Fecha FIFA de octubre. Lo anterior, ya que al extremo derecho le sacan ventaja 2 de sus compañeros, como lo son Cucho Hernández y Luis Díaz, quien en este mercado de verano firmó con el Bayern Munich .

Colombia México
@yaser_asprilla_10
Yáser Asprilla es el jugador que vale 15 millones de euros y que posiblemente no vea actividad ante México

El entrenador de Colombia prácticamente utilizará su cuadro de lujo ante México, aunque con algunas modificaciones, como la titularidad de Kevin Mier bajo los 3 palos ante la ausencia de Camilo Vargas y la de Jhon Cordoba en la delantera, según un medio mexicano. Así sería la alineación de los cafetaleros.

Portero

  • Kevin Mier

Defensas

  • Daniel Muñoz
  • Davinson Suárez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica

Mediocampistas

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • James Rodríguez

Delanteros

  • Luis Suárez
  • Juan Hernández
  • Luis Díaz.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién es Yáser Asprilla, el crack de Colombia que no jugará ante México?

Yáser Asprilla es un jugador de 21 años que se desempeña como extremo, que pese a su corta edad ya tiene experiencia en el futbol europeo. El cafetalero inició su carrera en las inferiores del Envigado de su país, para después dar el salto grande a los Wolves de Inglaterra en 2022.

Asprilla fichó en verano de 2024 con el Girona FC al alcanzar su máximo precio que fue de 18 millones de euros (casi 388 millones de pesos), según Transfermarkt. Ahora, el colombiano buscará sumarse a la lista y jugar su primer mundial con su país.

¿Cuándo juegan México y Colombia?

México y Colombia se verán las caras el sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos. Después de ello, el combinado azteca enfrentará a Ecuador, mientras que los cafeteros a la Selección de Canadá.

Selección Mexicana
Colombia
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×