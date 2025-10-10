El crack de Colombia que vale 15 millones y estaría ausente en el amistoso contra México

México tendrá una gran prueba al enfrentar a Colombia en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026, pues la selección sudamericana clasificó al torneo como la tercera mejor de la Conmebol. Los cafetaleros tienen un gran plantel, conformado por cracks como lo es Yáser Asprilla, quien tiene un valor en el mercado de 15 millones de euros, pero que no vería actividad en el duelo que será transmitido por TV Azteca Deportes .

El jugador del Girona no está contemplado en el 11 titular que mandará el entrenador Néstor Lorenzo para enfrentar al combinado azteca en el primer duelo de Colombia en la Fecha FIFA de octubre. Lo anterior, ya que al extremo derecho le sacan ventaja 2 de sus compañeros, como lo son Cucho Hernández y Luis Díaz, quien en este mercado de verano firmó con el Bayern Munich .

@yaser_asprilla_10 Yáser Asprilla es el jugador que vale 15 millones de euros y que posiblemente no vea actividad ante México

El entrenador de Colombia prácticamente utilizará su cuadro de lujo ante México, aunque con algunas modificaciones, como la titularidad de Kevin Mier bajo los 3 palos ante la ausencia de Camilo Vargas y la de Jhon Cordoba en la delantera, según un medio mexicano. Así sería la alineación de los cafetaleros.

Portero



Kevin Mier

Defensas



Daniel Muñoz

Davinson Suárez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Mediocampistas



Jefferson Lerma

Richard Ríos

James Rodríguez

Delanteros



Luis Suárez

Juan Hernández

Luis Díaz.

¿Quién es Yáser Asprilla, el crack de Colombia que no jugará ante México?

Yáser Asprilla es un jugador de 21 años que se desempeña como extremo, que pese a su corta edad ya tiene experiencia en el futbol europeo. El cafetalero inició su carrera en las inferiores del Envigado de su país, para después dar el salto grande a los Wolves de Inglaterra en 2022.

Asprilla fichó en verano de 2024 con el Girona FC al alcanzar su máximo precio que fue de 18 millones de euros (casi 388 millones de pesos), según Transfermarkt. Ahora, el colombiano buscará sumarse a la lista y jugar su primer mundial con su país.

¿Cuándo juegan México y Colombia?

México y Colombia se verán las caras el sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos. Después de ello, el combinado azteca enfrentará a Ecuador, mientras que los cafeteros a la Selección de Canadá.