Preocupación en Medias Rojas de Boston ante posible lesión por todo el año de importante infielder

En el Spring Training las malas noticias llegan cuando menos se esperan y los Medias Rojas de Boston son testigos de eso, de hecho lo están viviendo con el nombre de Brendan Rodgers y su lesión en el hombro derecho, un problema que ya tiene meditando al cuerpo médico sobre si podría perderse toda la temporada 2026.

El infielder salió del juego tras una jugada a la defensiva y el equipo quedó a la espera de estudios médicos, aunque los reportes preliminares no indican nada positivo.

Aunque para muchos puede ser un pelotero no tan influyente para Boston en 2026, Rodgers fue seleccionado como el pick 3 global del Draft 2015 y durante años cargó etiqueta de gran prospecto en Colorado, hasta que las lesiones y la irregularidad frenaron su proyección. Aun así, mostró el tipo de talento que seduce a cualquier oficina, y es que en 2022 ganó un Guante de Oro como segunda base y dejó destellos de un impacto importante cuando está sano.

Para Boston, su llegada fue una apuesta de bajo riesgo y posible alta recompensa, pues acordaron un contrato de Ligas Menores, en febrero de 2026, con invitación a pelear un lugar en el roster de 26. En ese contexto, la lesión aparece como un golpe tanto a su oportunidad de relanzar carrera como a la posibilidad de ganarse un lugar dentro de un club que apunta a ser de los más importantes de la Liga Americana en la venidera zafra.

Medias Rojas de Boston sufre la lesión de Rodgers

La jugada que encendió las alarmas fue cuando Brendan Rodgers salió del encuentro con una aparente lesión en el hombro derecho después de un clavado defensivo y un movimiento posterior al intentar asegurar la pelota. Desde ahí, la conversación se dirigió inmediatamente hacia la preocupación de un diagnóstico complicado que requiera cirugía, lo cual sí suele implicar un tiempo de recuperación elevado.

En el terreno, lo que ofrecía Rodgers a los Medias Rojas de Boston era algo que no siempre es de lo más vistoso pero que marca la diferencia en los equipos ganadores. Aportaba desde la segunda unidad una defensa confiable, manos seguras y experiencia en la segunda base, además de la posibilidad de cubrir otras zonas del infield si las condiciones así lo exigían.

Medias Rojas de Boston: aspiraciones para 2026

Los Medias Rojas de Boston encararán el 2026 con un plan claro de apostar por ganarlo todo . Con ese objetivo, el club se movió fuerte para armar una rotación que, en papel, luce de élite con Garrett Crochet como as, más la llegada de Ranger Suárez y la adquisición vía cambio de Sonny Gray; ya contando con Brayan Bello dentro del grupo principal.

Esa apuesta por el pitcheo vino acompañada de movimientos para mejorar guante y la profundidad del lineup con la adición de Isiah Kiner-Falefa, Andruw Monasterio y Caleb Durbin. Además, como firma estelar a la ofensiva llegó el venezolano Willson Contreras para cubrir la primera base todos los días, supliendo la baja de un pelotero con perfil parecido como lo es Alex Bregman.

En ese rompecabezas, Rodgers era un comodín interesante que no necesariamente fungía como la “estrella” de los entrenamientos primaverales, pero sí un pelotero de rol para un equipo que quiere competir de verdad en 2026 sin regalar nada.