All-Star Game 2026: Las MEJORES RUTAS para llegar al Intuit Dome

El All-Star Game 2026 en el Intuit Dome no solo será el evento más esperado del calendario NBA; también pondrá a prueba la movilidad en Los Ángeles. Para la comunidad latina —especialmente en el Este de LA, Boyle Heights, Huntington Park, South Gate y Pacoima— planear la ruta correcta será tan importante como conseguir el boleto.

El sistema Metro será clave para evitar el caos vehicular en Inglewood del 13 al 15 de febrero de 2026.

¿Cuál es la mejor ruta en Metro para llegar al Intuit Dome durante el All-Star Game 2026?

El Intuit Dome, ubicado en 3930 W Century Blvd en Inglewood, no cuenta con estación directa de tren. Por ello, Metro habilitará shuttles gratuitos desde puntos estratégicos como Hawthorne/Lennox (Línea C) y Downtown Inglewood (Línea K).

Para quienes salen del Este de Los Ángeles o Boyle Heights, la combinación ideal es:

Línea E → transbordo en 7th St/Metro Center → Línea A → conexión en Willowbrook-Rosa Parks → Línea C hasta Hawthorne/Lennox → shuttle gratuito al estadio.

Costo: $1.75 por trayecto con transbordos gratuitos durante dos horas.

Desde Huntington Park o South Gate, la Línea 111 de autobús conecta hacia Downtown Inglewood, facilitando el acceso al shuttle oficial.

Para quienes viven en Pacoima o el Valle de San Fernando, el Metrolink hasta Union Station y luego la conexión con Metro es la alternativa más eficiente para evitar la I-405.

Estacionamiento, costos y consejos para evitar el tráfico en Inglewood

Si decides conducir al All-Star Game 2026, la recomendación es comprar estacionamiento anticipado. El VIP West Garage ronda los $78 y el Standard East Garage los $68 durante eventos de alta demanda. También existen lotes privados entre $35 y $50, a 15-30 minutos caminando.

Una alternativa inteligente es estacionarse en estaciones Metro como Norwalk ($3) o Lakewood (gratis fines de semana) y continuar en tren, eliminando el gasto premium del estadio.

El Intuit Dome opera bajo modelo cashless, por lo que es obligatorio vincular tarjeta en la aplicación oficial. Además, la entrada “Zoom Thru” utiliza identidad digital para agilizar accesos.

El evento principal, el 75th NBA All-Star Game, se disputará el domingo 15 de febrero de 2026 a las 2:00 p.m. PT en el Intuit Dome, Inglewood.

Horarios en Estados Unidos:

Pacífico: 2:00 p.m.

Centro: 4:00 p.m.

Este: 5:00 p.m.