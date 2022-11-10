El mensaje de Cristiano Ronaldo que ilusiona a Portugal en Qatar 2022

A escasos días de que arranque la máxima fiesta del futbol, la estrella lusa, Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje que ha ilusionado a Portugal de cara a enfrentarse en el grupo H de Qatar 2022 a las selecciones de Ghana, Uruguay y Corea del Sur; los portugueses recuerdan el cuarto lugar obtenido en el Mundial de Alemania 2006, donde perdieron 3-1 ante los anfitriones ocn un CR7 en sus primeros años como futbolista profesional.

La Selección de Portugal tendrá su último ensayo de cara a abrir su participación en Qatar 2022 contra el equipo de Nigeria en el Estadio José Alvalade, casa del Sporting Club; los lusos ha perdido en 2 de sus últimos 3 partidos internacionales, por lo que Cristiano Ronaldo y compañía buscan mostrar una cara más contundente para iniciar el mundial de la mejor manera.

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El mensaje que ilusiona a la Selección de Portugal

Portugal levantó la Eurocopa de francia 2016 con un Cristiano Ronaldo que brilló a lo largo del campeonato, los lusos le quitaron la copa al equipo anfitrión en la Final con el gol sobre el tiempo extra de Éder, desde entonces, la plantilla que dirige Fernando Santos no ha podido recuperar la gloria que consiguió en París.

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Es por eso que el capitán de la Selección lusitana, lanzó un mensaje en sus redes soailes para alentar a la afición de su país y para invitarlos a creer. Las palabras de Cristiano Ronaldo vinieron en el marco del anuncio de los 26 convocados por el técnico de Portugal para participar en el Mundial de Qatar 2022.

"¡Una vez más, listos para elevar el nombre de Portugal! Hay 26 nombres en la lista del señor Fernando Santos, ¡pero estamos todos convocados! ¡Fuerza Portugal!", escribió el 5 veces ganador del Balón de oro.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de su selección para encarar los compromisos de Portugal en el grupo H del Mundial de Qatar 2022. Los lusos se medirán ante Ghana en el Estadio 974, el 24 de noviembre a las 10 am (tiempo de la Ciudad de México). Posteriormente jugarán ante Uruguay el 28 de noviembre en el Estadio Lusail y posteriormente, el 2 de diciembre cierran la primera ronda ante Corea del Sur en el Estadio Ciudad de la Educación.