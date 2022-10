El mensaje de Cristiano Ronaldo tras su suspensión con el Manchester

Cristiano Ronaldo está en el ojo del huracán. El astro portugues volvió a ser portada en los diarios, luego de que, al minuto 89, en el partido del Manchester United contra el Tottenham, se retirará molesto a los vestidores, por no ingresar al campo.

Tras la indisciplina, el entrandor de los Red Devil’s, Erik ten Hag, tomó la decisión de separar del grupo al atacante. “El delantero de 37 no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante el Chelsea, en la Premier League”, compartió el club.

Cristiano Ronaldo manda mensaje tras su suspensión

Luego de que se diera a conocer el castigo, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje desde su cuenta instragram:

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. no he cambiado Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones.

“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, aseguró el portugués.

Los números de Cristiano Ronaldo esta Temporada 2022-2023

Esta Temporada 2022-2023, la previa al Mundial de Qatar 2022 ha sido una pesadilla para el delantero, apenas acumula 340 minutos disputados en ocho partidos un la módica cantidad de un gol; en Europa League ha disputado todos los encuentros -cuatro- para 351, también con apenas una anotación.

El bajo rendimiento de CR7, pone en duda una destacada participación en la próxima Copa del Mundo, que está a 31 días de iniciar.