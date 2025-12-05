deportes
Nota

México vs Repechaje UEFA 4: el paso a paso para comprar los boletos y a qué precio están

El último partido de la Selección Nacional en la fase de grupos del Mundial se llevará a cabo en CDMX

México en el Mundial 2026
Instagram @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Tras jugar ante Sudáfrica y Corea del Sur, el último partido de México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se presenta de forma peculiar. El próximo miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Selección Nacional se enfrentará al vencedor del Repechaje 4 UEFA, que saldrá de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Al ser una Copa del Mundo con más selecciones participantes que de costumbre (48 en total), este encuentro resultará fundamental para ver qué países se clasificarán a los dieciseisavos de final como primeros, segundos o hasta terceros. Por eso, el Estadio Ciudad de México promete estar colmado de aficionados.

México rumbo al Mundial 2026
Instagram @miseleccionmx

¿Cómo se pueden comprar los boletos para el México vs X?

Los tickets para el tercer duelo y último duelo de México en la fase de grupos del Mundial 2026 ante el ganador del Repechaje 4 UEFA se consiguen a través de la página oficial de la FIFA. Dentro del apartado de "Boletos" de la sección torneos, los aficionados podrán seleccionar el partido en cuestión a partir del sábado 11 de diciembre hasta el martes 13 de enero.

Los precios mantienen la estructura tradicional que ya son habituales en las Copas del Mundo de la FIFA, con costos que varían según la visibilidad y la ubicación elegida en el Estadio Banorte. Las categorías confirmadas son:

  • Categoría 1 - USD 482
  • Categoría 2 - USD 362
  • Categoría 3 - USD 167
  • Categoría 4 - USD 82
fechas México Mundial 2026
FIFA

Para quienes buscan alternativas adicionales y no desean esperar hasta el 11 de diciembre, la FIFA mantiene disponible su servicio oficial de reventa y paquetes hospitality, que incluyen opciones premium. Es importante destacar que estas suelen ser alternativas más costosas.

Selección Mexicana
