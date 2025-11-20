deportes
Nota

La novia más famosa del Mundial está de vuelta

Larissa Riquelme volverá a darle color a Paraguay en el Mundial. La aficionada paraguaya habló para los micrófonos de Azteca Deportes. Aquí los detalles

larissa riquelme
Alejandro Puello
Mundial México 2026
La verdadera novia del Mundial está de vuelta. Paraguay regresa a una Copa del Mundo después de 16 años y con ella, Larissa Riquelme, quien marcó una era durante Sudáfrica 2010.

Quince años han pasado desde que Larissa se convirtió en un fenómeno global, cuando las cámaras la mostraron celebrando los goles de su selección y se convirtió en un ícono mediático. Hoy, el título de “La novia del Mundial” le pertenece legalmente, tras patentar el apodo que la ha definido desde Sudáfrica 2010.

Cuando te dicen ‘la novia del Mundial’, te dicen Larissa Riquelme; como que la gente… como que mi primer apellido y mi primer nombre es ‘la novia del Mundial’, ese es mi título. Si fue lo del celular, lo que llamó la atención, se fue la forma apasionada en que lo estaba festejando, porque de verdad la gente piensa que lo mío fue así como algo que pasó porque tenía que pasar y de verdad no lo busqué, no lo esperé, solamente amo el deporte, amo el fútbol”, dijo Larissa.

Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre

Larissa marcó un ante y un despúes

Desde Sudáfrica 2010 hasta hoy, Larissa sigue siendo un símbolo de pasión mundialista, y ahora llevará esa misma energía a México en 2026.

“Ya estoy soñando que estoy dentro del avión y yéndome al Mundial, a vivir una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir en 2010. Ahora, volver después de casi 16 años, porque ahora cumplimos 15, el año que viene cumplimos 16 años, y volver al Mundial”, expresó Riquelme.

Larissa Riquelme ya calienta el partido… Paraguay promete escribir una nueva historia en un Mundial. La porra ya está lista para 2026.

“Tengo una piedrita con México y me la tengo que sacar, esa piedrita con México. De por ahí nos encontramos el año que viene, a mediados de junio, entre el 11. Esperemos que nuestros corazones se dividan. ¡Vamos, Paraguay!”, sentenció la icónica paraguaya.

Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay

