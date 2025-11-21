deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Fracasó en Europa, pero tras una segunda oportunidad podría ir al Mundial 2026 con México

Este jugador regresó a México luego de haber fracasado en Europa; ahora, puede tener la fortuna de asistir a la próxima Copa Mundial 2026 con la Selección.

jorge-ruvalcaba-fracaso-europa-segunda-oportunidad-pumas-mundial-2026.png
Pexels / Canva / PNG
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Uno de los puntos favorables que tuvo la última Fecha FIFA de la Selección de México fue la inclusión de algunos jugadores que no estaban en la mira y que, posiblemente, puedan ser la sorpresa en la convocatoria final del Vasco Aguirre , la cual se dará unas semanas antes del Mundial 2026.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Un ejemplo de esto es Jorge Ruvalcaba, elemento que representa a la Selección de México y que, después de fracasar en su paso por Europa, tuvo una segunda oportunidad en el futbol mexicano con unos Pumas que lo han catapultado una vez más a la lista del combinado nacional.

Jorge Ruvalcaba, de fracasar en Europa…¿a llegar al Mundial 2026 con México?

Nacido en los Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, Jorge Ruvalcaba es un extremo de 24 años de edad que se consolidó como uno de los mejores jugadores de Pumas en el torneo Apertura 2025, club que le abrió las puertas luego del fracaso que vivió en Europa.

Te puede interesar: ¿Quién ganará la final de la Liga BBVA MX Femenil, según la IA?

Te puede interesar: ¿Cuál es la relación entre el Flag Football y Penta, el Zero Miedo?

Vale recordar que Jorge Ruvalcaba fue adquirido por el Standard Lieja 16 del futbol belga en una sesión que duró poco menos de un año, de agosto del 2023 a junio del 2024. El mexicano no tuvo la suerte que se esperaba en la primera división belga, por lo que tuvo que volver a México.

Con el Lieja, Ruvalcaba solamente sumó 819 minutos distribuidos en 13 partidos, marcando solamente un gol. Con estos números regresó a la Liga BBVA con Pumas, institución en donde ha tenido un segundo aire y en donde, en total, registra 16 anotaciones y ocho asistencias en 96 duelos.

¿Jorge Ruvalcaba irá al Mundial 2026?

Han sido varias las ocasiones que Jorge Ruvalcaba ha sido citado por la Selección de México , y ante las disyuntivas que el Vasco Aguirre tiene en el eje de ataque, no se descarta que, manteniendo su nivel en el próximo torneo, pueda ser considerado para disputar su primer evento importante en el Mundial 2026.

México en el Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
Pumas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×