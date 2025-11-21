Fracasó en Europa, pero tras una segunda oportunidad podría ir al Mundial 2026 con México

Uno de los puntos favorables que tuvo la última Fecha FIFA de la Selección de México fue la inclusión de algunos jugadores que no estaban en la mira y que, posiblemente, puedan ser la sorpresa en la convocatoria final del Vasco Aguirre , la cual se dará unas semanas antes del Mundial 2026.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Un ejemplo de esto es Jorge Ruvalcaba, elemento que representa a la Selección de México y que, después de fracasar en su paso por Europa, tuvo una segunda oportunidad en el futbol mexicano con unos Pumas que lo han catapultado una vez más a la lista del combinado nacional.

Jorge Ruvalcaba, de fracasar en Europa…¿a llegar al Mundial 2026 con México?

Nacido en los Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, Jorge Ruvalcaba es un extremo de 24 años de edad que se consolidó como uno de los mejores jugadores de Pumas en el torneo Apertura 2025, club que le abrió las puertas luego del fracaso que vivió en Europa.

Vale recordar que Jorge Ruvalcaba fue adquirido por el Standard Lieja 16 del futbol belga en una sesión que duró poco menos de un año, de agosto del 2023 a junio del 2024. El mexicano no tuvo la suerte que se esperaba en la primera división belga, por lo que tuvo que volver a México.

Con el Lieja, Ruvalcaba solamente sumó 819 minutos distribuidos en 13 partidos, marcando solamente un gol. Con estos números regresó a la Liga BBVA con Pumas, institución en donde ha tenido un segundo aire y en donde, en total, registra 16 anotaciones y ocho asistencias en 96 duelos.

¿Jorge Ruvalcaba irá al Mundial 2026?

Han sido varias las ocasiones que Jorge Ruvalcaba ha sido citado por la Selección de México , y ante las disyuntivas que el Vasco Aguirre tiene en el eje de ataque, no se descarta que, manteniendo su nivel en el próximo torneo, pueda ser considerado para disputar su primer evento importante en el Mundial 2026.