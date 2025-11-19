deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La previa al Mundial 2026 más insólita: NO pudo jugar con México porque su pasaporte se mojó en la lavadora

No pudo ser de la partida frente a México en la Fecha FIFA de preparación para el Mundial 2026 por lavar sus jeans con el pasaporte dentro

La previa al Mundial 2026 más insólita: NO pudo jugar con México porque su pasaporte se mojó en la lavadora
No pudo jugar vs. México porque mojó su pasaporte.
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

La Fecha FIFA deja historias conmovedoras como la clasificación de Haití al Mundial 2026 . Sin embargo, también hay todo tipo de anécdotas increíbles. Por ejemplo, en las últimas horas se reveló que un jugador no pudo jugar frente a la Selección Nacional de México porque puso sus jeans en la lavadora con el pasaporte en el bolsillo.

Según la información de ABC Cardinal de Paraguay, que se comunicó el padre del futbolista, éste dejó su pasaporte en sus jeans y terminó en la lavadora. Por esa razón, el futbolista no llegó a presentar la documentación correspondiente y se perdió los partidos de la Fecha FIFA de noviembre ante Estados Unidos (derrota 2-1) y México (victoria 2-1) . ¡Insólito!

México Paraguay
Crédito: Mexsport

¿Quién es el jugador que no pudo jugar contra México por mojar su pasaporte?

El futbolista en cuestión es nada menos que Andrés Cubas, ex jugador de Boca Juniors y que actualmente se desempeña en el Vancouver Whitecaps FC de Canadá (milita en la MLS). Con 29 años había sido convocado nuevamente por Gustavo Alfaro para enfrentar a Estados Unidos y a México, pero no pudo jugar por no tener sus papeles debido a que los mojó en la lavadora.

TE PUEDE INTERESAR:

De hecho, esta insólita situación fue confirmada por el propio Francisco Cubas, padre del mediocampista que también supo jugar en Europa (Pescara de Italia y Nîmes de Francia). Así, ‘Cubitas’ se perdió una importante oportunidad para seguir peleando por ganar un lugar en la lista de citados para el Mundial 2026.

Los mejores jugadores de Paraguay en el amistoso ante México previo al Mundial 2026

Con la ausencia de Cubas, igualmente Paraguay tuvo un gran partido frente a la Selección Nacional de México, venciéndola 2-1 con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla. Ellos dos, junto a Julio Enciso, fueron los mejores futbolistas del encuentro frente al combinado azteca.

Está claro que la Federación Mexicana de Futbol continúa organizando importantes amistosos para mejorar el nivel de la Selección Nacional. Mientras tanto, Paraguay sigue en un proceso de encontrar su mejor versión de cara al Mundial 2026. Para la próxima Fecha FIFA seguramente esperarán contar con Cubas, el jugador que está llamado a odiar las lavadoras.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×