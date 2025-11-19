La previa al Mundial 2026 más insólita: NO pudo jugar con México porque su pasaporte se mojó en la lavadora

La Fecha FIFA deja historias conmovedoras como la clasificación de Haití al Mundial 2026 . Sin embargo, también hay todo tipo de anécdotas increíbles. Por ejemplo, en las últimas horas se reveló que un jugador no pudo jugar frente a la Selección Nacional de México porque puso sus jeans en la lavadora con el pasaporte en el bolsillo.

Según la información de ABC Cardinal de Paraguay, que se comunicó el padre del futbolista, éste dejó su pasaporte en sus jeans y terminó en la lavadora. Por esa razón, el futbolista no llegó a presentar la documentación correspondiente y se perdió los partidos de la Fecha FIFA de noviembre ante Estados Unidos (derrota 2-1) y México (victoria 2-1) . ¡Insólito!

Crédito: Mexsport

¿Quién es el jugador que no pudo jugar contra México por mojar su pasaporte?

El futbolista en cuestión es nada menos que Andrés Cubas, ex jugador de Boca Juniors y que actualmente se desempeña en el Vancouver Whitecaps FC de Canadá (milita en la MLS). Con 29 años había sido convocado nuevamente por Gustavo Alfaro para enfrentar a Estados Unidos y a México, pero no pudo jugar por no tener sus papeles debido a que los mojó en la lavadora.

De hecho, esta insólita situación fue confirmada por el propio Francisco Cubas, padre del mediocampista que también supo jugar en Europa (Pescara de Italia y Nîmes de Francia). Así, ‘Cubitas’ se perdió una importante oportunidad para seguir peleando por ganar un lugar en la lista de citados para el Mundial 2026.

😮‍💨🇵🇾 Increíble... pic.twitter.com/tc5QP7y9ca — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) November 18, 2025

Los mejores jugadores de Paraguay en el amistoso ante México previo al Mundial 2026

Con la ausencia de Cubas, igualmente Paraguay tuvo un gran partido frente a la Selección Nacional de México, venciéndola 2-1 con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla. Ellos dos, junto a Julio Enciso, fueron los mejores futbolistas del encuentro frente al combinado azteca.

Está claro que la Federación Mexicana de Futbol continúa organizando importantes amistosos para mejorar el nivel de la Selección Nacional. Mientras tanto, Paraguay sigue en un proceso de encontrar su mejor versión de cara al Mundial 2026. Para la próxima Fecha FIFA seguramente esperarán contar con Cubas, el jugador que está llamado a odiar las lavadoras.

