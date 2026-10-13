México vs Jamaica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 13, partido amistoso de la Fecha FIFA Femenil

Este martes 13 de octubre del 2026, se enfrentan nuevamente México vs Jamaica en el segundo partido amistoso de ambos equipos durante la fecha FIFA Femenil. Las dirigidas por Pedro López Ramos buscarán tomar revancha luego de perder el primer encuentro 4-3.

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😍Hoy saltamos a la cancha conestos colores. ¡¡Qué emoción! Y qué chulada de jersey! 💘 pic.twitter.com/wG6i0q7phs — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 13, 2026

El silbatazo inicial del México vs Jamaica está programado para las 19:00 horas tiempo del Centro de México y se disputará en el Estadio Corregidora en Querétaro.



Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Martes 13 de octubre de 2026 Hora exacta: 19:00 hrs (CDMX) / 21:00 hrs (ET)

19:00 hrs (CDMX) / 21:00 hrs (ET) Sede: Estadio Corregidora, Querétaro

Así quedarón Méxicos vs Jamaica el pasado viernes 9 de octubre

En el anterior juego, Jamaica Femenil logró vencer a la Selección Mexicana Femenil al ganar 4-3. Un partido en que el equipo visitante aprovechó su velocidad, la buena definición y los descuidos en zona baja. Con goles de Brown, Shaw, Blackwwod y Whashington se llevaron la victoria, por parte de México lograron descontar Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral.

