México juega en Nueva Jersey, pero evita el Estadio de la Final del Mundial: esta es la razón

La Selección Mexicana disputa este martes 29 de septiembre del 2026, su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA ante Perú en Estados Unidos. El partido se juega en Nueva Jersey, a pocos minutos de Manhattan, pero no en el estadio que hace apenas dos meses albergó la Final del Mundial 2026. En lugar del MetLife Stadium de East Rutherford, el encuentro se realizará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, antes conocido como Red Bull Arena.

La elección de jugar en el Sports Illustrated Stadium

Uno de los motivos por los cuales no se jugó en el MetLife Stadium, inmueble en el que se jugó la final del Mundial 2026, es por la apretada agenda que tiene el estadio.

Con el regreso de la NFL, los Giants lo utilizan para sus juegos de local y el domingo 4 se enfrentan a los Cardinals. De igual forma, el viernes 2 de octubre, AC/DC tendrá un concierto en el estadio por lo que era imposible que la Selección Mexicana disputará el encuentro en el estadio.

La elección del Sports Illustrated Stadium se debe a ser un inmueble específico para jugar futbol, con capacidad de alrededor de 25 mil 189 aficionados. Harrison queda a pocos kilómetros de Nueva York y se conecta fácilmente por PATH, lo que facilita el acceso sin recurrir a un estadio de NFL pensado para eventos masivos, no para un amistoso de entre semana.

Hora exacta de inicio del México vs Perú

Rafael Márquez busca su primer triunfo al frente de México vs Perú, un juego llamativo que dará inicio en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

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En la costa este de Estados Unidos el partido arranca a las 21:00 horas. El duelo forma parte del MexTour 2026: después del 1-1 ante Colombia en Baltimore.

Estará lleno el estadio para el México vs Perú

David Medrano confirmó en sus redes sociales que para el México vs Perú, el Sports Illustrated Stadium estará completamente lleno. Las más de 25 mil localidades se agotaron en la venta regular.