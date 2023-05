Manchester City, el mejor en la historia de la Premier League

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, asegura que su equipo lucha palmo a palmo con el Manchester City que posiblemente sea el mejor equipo en la historia de la Premier League.

Faltando dos fechas para que termine la liga inglesa, Manchester City solo necesita una victoria, recordando que le falta jugar tres partidos, para alzar el campeonato de la Premier League. Arsenal, su más cercano perseguidor, necesita dos victorias y que el equipo de Pep Guardiola sume dos derrotas y un empate, algo que se ve imposible.

“El equipo y los jugadores merecen un enorme reconocimiento por lo lejos que hemos llegado en la temporada”, declaró Mikel Arteta, “Sólo intento pintar el cuadro. Podemos mirar el panorama, muy estrechamente y con una visión delgada, o podemos mirar con perspectiva dónde estamos hoy y lo que hemos hecho. Pero no podemos perder de vista lo que ocurre en ciertos momentos en los que probablemente no estuvimos a nuestro mejor nivel o al nivel necesario para ser campeones o estar en una posición mejor de la que estamos hoy. Tenemos que reconocerlo. Pero el equipo y los jugadores merecen un enorme reconocimiento por lo lejos que hemos llegado en la temporada. No hay que olvidar que aún quedan dos partidos muy importantes por jugar”.

“Lo hemos demostrado esta temporada. Seguimos ahí, a falta de dos partidos todavía podemos ser campeones contra, probablemente, el mejor equipo de la historia de la Premier League. Durante 10 meses seguimos ahí. Quedan dos partidos y no vamos a dejar de intentarlo, eso seguro. Lo que ocurra la próxima temporada dependerá de cómo hagamos, de cómo evolucionemos y de cómo empecemos. Esa predicción es muy difícil de hacer hoy”, adjunto el técnico español que ha hecho una temporada con los gunners que nadie esperaba.

El posible triplete del Manchester City

Arteta habló sobre el equipo de Pep Guardiola y sobre su lucha por conseguir el triplete:

“Dónde están compitiendo en las otras competiciones y lo que hicieron en las semifinales de la Champions League... Una vez más, demuestra la capacidad de esta liga. Ese equipo tiene capacidad para ganar 105 o 110 puntos. No lo han hecho esta temporada debido al nivel de la liga y hemos estado 10 meses codo con codo con ellos”, finalizó el estratega.