“Es tu Mundial, el 2026": Infantino a Lozano tras ganar la Copa Oro

Jaime Lozano ha cumplido el objetivo con la Selección Mexicana. Luego de ganar la Copa Oro 2023 ante Panamá, el futuro del estratega en el banquillo nacional se encuentra en el aire.

Y es que la llegada emergente del ‘Jimmy’ tras la salida de Diego Cocca, fue bajo el periodo del torneo de la Concacaf, situación que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino de desconocía y dio unas palabras al DT de cara a la Copa del Mundo de 2026, la cual comparten como sede México, Estados Unidos y Canadá.

El mensaje de Infantino a Jaime Lozano

“Jaime este es tu Mundial, el 2026”, le dijo Infantino a Lozano tras felicitarlo por el campeonato.

“Yo creo que Infantino no sabía que mi contrato aquí terminaba. Tal vez creyó que estaba hasta el final del proceso. Creo que, con estos resultados, creamos oportunidades. Claro que es un sueño dirigir a mi Selección en un Mundial, y más en un Mundial en casa.

“Y si soy yo, lo agradeceré mucho y trabajaremos fuerte con mi cuerpo técnico. Lo que más quiero es que el futbol mexicano crezca. Algunas selecciones se han acercado y otras nos han rebasado, entonces, si me preparo es para darle conocimiento y desarrollo a jugadores mexicanos. Esto es un sueño y si me toca continuar, seguiré dormido”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

“Aún si hubiéramos perdido creo que habría que evaluar muchas más cosas que el resultado final, como se jugó la idea de juego si enganchamos con la afición o no, si ves un proceso a mediano o largo plazo con esos jugadores, si tienen afinidad por el técnico, yo valoraría muchas más cosas pero no hoy, desde hace mucho tiempo, esa decisión no me corresponde a mí, uno tiene que aprovechar las oportunidades, estar listo y no sé si en una semanas o en unos meses se tendrá que tomar una decisión y de mi parte siempre que puedo ayudar a la selección nacional estaré dispuesto”, agregó el entrenador.

