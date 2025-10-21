El detalle que casi nadie vio del nuevo jersey de visita de la Selección Nacional de México

La Selección Nacional de México está en los preparativos para recibir el Mundial 2026 en casa y uno de los aspectos más importantes es la indumentaria que va a utilizar para encarar el torneo. Recientemente, se filtró la playera en manga larga y ahora el jersey de visitante, que tiene un detalle en la parte de la espalda que nadie vio.

La nueva playera de la Selección Nacional será blanca, pero que llamó la atención es el elemento que aparece en la espalda, pues tiene la leyenda “Somos México” con los colores que representan al país: verde, blanco y rojo. Además, la tipografía es al estilo de los aztecas, pueblo mesoamericano que dominó el Valle de México durante casi 200 años. Este es el precio del jersey del portero inspirado en Jorge Campos .

@Footy_Headlines La nueva playera de México tiene en la espalda la leyenda “Somos México” con la tipografía de los aztecas

Las características del jersey de visita de México

El nuevo jersey vuelve al tono que utilizó para celebrar el Bicentenario de la Independencia en 2010, con geometrías que reflejan los pueblos prehispánicos del país. La playera tiene el cuello en “V” con los colores verde y rojo, al igual que las rayas características de la marca que se encuentran en la parte de los hombros y en las mangas.

Otra de las características de la playera de visitante del combinado azteca es que la marca que los viste vuelve a su antiguo logro del trébol, dejando atrás las 3 rayas que distinguen a la empresa alemana, la cual viste a la Selección Nacional desde 2007.

La posible fecha en la que se estrenará el jersey de visitante

México podrían estrenar el jersey de visitante hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026, muy posiblemente en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca), la cual está presupuestada el 28 del mismo mes en un partido ante Portugal y Cristiano Ronaldo, según información del portal Footy Headlines, que reveló las imágenes de la nueva playera.

Este podría ser el costo de la nueva playera de la Selección Nacional

La playera de la Selección Nacional versión 2025, la cual está basada en la Época de Oro del Cine Mexicano, tiene un costo de 2,799 pesos la versión hombre, mientras que para mujeres el costo es de 2,211 pesos en la página oficial de la marca que viste al combinado tricolor. Por lo anterior, se espera que el jersey de visitante tenga un precio similar o con un aumento considerable.