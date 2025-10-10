deportes
Nota

Los menospreciaron y hoy confirmaron que son CANDIDATOS a ganar el Mundial 2026

La selección no tuvo su mejor Eliminatoria, pues a la mitad tuvieron un cambio en la dirección técnica, la cual hoy hace su trabajo de la mejor manera

Unsplash
José Alejandro
Mundial México 2026
La Selección de Brasil fue menospreciada por no tener una buena Eliminatoria en la Conmebol, pues se clasificó al Mundial 2026 como quinta, solo por encima de Paraguay, que fue el último país que se coló a la justa internacional de manera directa. No obstante, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, quien llegó a la verdeamarela en mayo , comienza a tener forma y prueba de ello fue la goleada 5-0 a Corea del Sur, resultado que los confirma como candidatos.

Brasil encaró un partido de preparación ante los asiáticos durante la Fecha FIFA de octubre y lo hicieron de la mejor manera, pues golearon y gustaron en calidad de visitante. Los goleadores del equipo fueron Estêvão Willian y Rodrygo, quienes se despacharon con un doblete cada uno, así como un tanto de Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, equipo en el que sueña jugar algún día Gilberto Mora .

Mundial 2026
@brasil
Brasil es candidata a ganar el Mundial 2026 luego de aplastar 5-0 a Corea del Sur de visitante

Brasil continuará con sus partidos de preparación en el continente asiático, pues el martes 14 de octubre se medirán ante Japón, una de las selecciones que ya está calificada al Mundial 2026 y que destaca por su dinamismo y la rapidez de sus futbolistas.

TE PUEDE INTERESAR:

Partido redondo del candidato a ganar el Mundial 2026

Brasil tuvo un gran partido ante Corea del Sur, según estadísticas, pues fue amplio dominador del balón con 59%, 14 remates, 7 disparos al arco y 617 pases durante todo el encuentro. La selección sudamericana también arrolló en precisión de pases con 89% y en cometer menos faltas que el rival, el cual se llevó una goleada en su propia casa.

El menosprecio a la Selección de Brasil previo al Mundial 2026

Brasil no tuvo la mejor Eliminatoria en su historia, pues avanzó al Mundial en penúltimo lugar. Además, los federativos tuvieron que hacer un cambio en el timonel, por lo que optaron por contratar a uno de los entrenadores más ganadores de Europa: Carlo Ancelotti, pero su debut no fue el más esperado, pues no pudo ganar ante Ecuador.

La Selección Brasileña disputó 18 partidos y obtuvo 28 puntos, producto de 8 ganados, 4 empatados y 6 perdidos, siendo el país con más derrotas de los 6 que clasificaron al Mundial 2026. Por lo anterior, Ancelotti fue contratado, no solo para que los clasificara, sino para ser contendientes al título en la justa internacional. Estos son los números del entrenador italiano desde su llegada:

  • Ecuador 0-0 Brasil - Empate
  • Brasil 1- 0 Paraguay - Victoria
  • Brasil 3-0 Chile - Victoria
  • Bolivia 1-0 Brasil - Derrota
  • Brasil 5-0 Corea del Sur - Victoria.
Brasil
