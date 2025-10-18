¿Cuántos días faltan para el lanzamiento de Ninja Gaiden 4 en México?

Comienza la cuenta regresiva para el que es, sin duda, uno de los lanzamientos más esperados por los amantes de los videojuegos no solo en México , sino alrededor del mundo. Ninja Gaiden 4 está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que vale la pena conocer cuándo será su lanzamiento oficial en México.

Como sabes, la República Mexicana es uno de los mercados más llamativos para este videojuego, motivo por el cual será uno de los primeros países que podrá disfrutar del lanzamiento de Ninja Gaiden 4. Sin más por mencionar, es preciso que sepas cuánto tiempo más tienes que esperar para disfrutar de este.

¿Cuándo se estrena Ninja Gaiden 4 en México?

De acuerdo con información de distintos medios de comunicación, Ninja Gaiden 4 podrá estrenarse en la República Mexicana a partir de este lunes 20 de octubre a las 18:00 horas. Dicho lo anterior, estamos a poco menos de 3 días de disfrutar de este llamativo videojuego en nuestros hogares.

De hecho, México se une a otros países como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos en donde se estrena este el mismo día; sin embargo, la diferencia es que en la República su formato se lanzará a las 6 de la tarde, mientras que los países antes mencionados lo harán de la 7 de la noche en adelante.

¿Qué sugiere esto? México será uno de los primeros países en donde chicos y grandes podrán disfrutar de Ninja Gaiden 4, un estreno que promete mucho dinamismo, espectacularidad y una historia que rose lo espectacular, por lo que es preciso que no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿De qué trata Ninja Gaiden 4?

Se espera que esta cuarta entrega de Ninja Gaiden cuente con una combinación más que explosiva que, entre otras cosas, ofrezca lo mejor del combate técnico, así como un ritmo cardiaco. Se trata, entonces, de un juego que promete una puesta que buscará convencer al más crítico de las consolas.