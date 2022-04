Niño agredido por Cristiano Ronaldo rechaza conocerlo y le manda mensaje

Los problemas para Cristiano Ronaldo siguen en aumento y es que después de que el pasado fin de semana le soltó un manotazo a un niño, le destruyó el celular y también lo dejó lastimado, ahora se revela que este joven ha rechazado la propuesta de CR7 de visitar Old Trafford y conocerlo.

Según declaraciones de su madre, el niño tiene autismo y 14 años de edad, por lo que han denunciado a Cristiano Ronaldo y esperan que la autoridad haga su trabajo, ya que de momento está siendo investigado; no se sabe qué pueda pasar.

Niño rechaza conocer a Cristiano Ronaldo tras agresión

En declaraciones a medios internacionales, la madre del niño agredido comentó que no tienen intención alguna de aceptar la propuesta de CR7, que incluye ir al estadio del Manchester United, pues pareciera ‘que le deben algún favor’, por lo que eso está descartado.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue (apodo del Everton) ir a ver a un Red Devil? No tiene nada que decirle. Sólo porque es Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, confesó.

Además de esto, la madre del niño agredido pudo en duda la deportividad de CR7, pues pese a que pidió disculpas en redes sociales, se le hace ilógico que hable de paz, ya que lo congruente habría sido regresar, levantar su teléfono y pedir disculpas.

“Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. No son mis palabras, son las de mi hijo. Le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo”, sentenció.

#CR7 ⚽️😡Así quedó la mano y el teléfono móvil del adolescente con autismo, que ayer fue agredido de modo condenable por 🇵🇹Cristiano Ronaldo. ⚠️Se viene una acción legal contra CR7, quien dejó en estado de shock a Jake Harding de 14 años de edad. pic.twitter.com/BiQKOhoihO — 📸Carlos Peralta Press⚽️🇵🇪 (@ElCali013) April 10, 2022

Tras esta agresión, se comenta que Cristiano Ronaldo saldría del Manchester United a final de temporada, pues sería una decisión en conjunto entre el futbolista y el club.

