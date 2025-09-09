Venezuela 2-1 Colombia en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 18 de la eliminatoria CONMEBOL para el Mundial de México 2026 HOY martes 9 de septiembre?; marcador online

Ha llegado la última llamada para algunas selecciones alrededor del mundo que aún sueñan con clasificar al Mundial de México 2026 y entre ellas se encuentra Venezuela, quien se enfrenta a Colombia en un partido definitivo que será uno de los platillos más atractivos de la Jornada 18 de las eliminatorias CONMEBOL, mismo que podrás seguir EN VIVO y GRATIS a través de esta misma página.

En partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Maturin de Monagas ante más de 50,000 personas, en donde en caso de obtener el triunfo ante Colombia, podría conseguir su boleto al Repechaje, el cual peleará directamente con Bolivia, que tendrá que hacer lo propio cuando reciba en el El Estadio Municipal de El Alto ante la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Repechaje de Conmebol?

Para conseguir su boleto al Repechaje de Conmebol, a Venezuela le basta con ganarle a Colombia, en caso de empatar, necesita que Bolivia empate o pierda ante Brasil.

A Bolivia solo le sirve ganar y esperar un empate o derrota de Venezuela ante Colombia.