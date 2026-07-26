¡ÚLTIMA HORA! Mexicano conquista el Gran Premio de Hungría

El mexicano Noel León del equipo Campos Racing conquistó este domingo 26 de julio el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2, gracias a una arrancada espectacular que le permitió perfilarse a la victoria en la segunda división más importante del automovilismo mundial.

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Noel León conquista el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

Noel León comenzó la carrera en la tercera posición y con una espectacular arrancada logró superar a los punteros Rafael Cámara y Kush Maini para tomar la punta y extender una ventaja que le permitió subir a lo más alto del podio.

El momento clave llegó para el mexicano en la vuelta 16 cuando se combinó su ingresó a los boxes y la salida del safety car tras el abandono de su coequipero Rafael Villagomez, lo que le permitió una parada corta y su reincorporación a la pista para mantener la ventaja.

León pudo mantener la punta de la carrera a pesar de los esfuerzos de Maini y Cámara que presionaron al mexicano hasta el final de la competencia, pero no pudieron alcanzarlo.

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The Feature Race point-scorers at the Hungaroring 👇#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/V4lr5WztpG — Formula 2 (@Formula2) July 26, 2026

“Estoy muy feliz por este resultado. Ha sido un gran fin de semana para nosotros, pero ahora es momento de descansar. No hay mejor manera de afrontar el receso. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo y seguiremos trabajando duro”, dijo León tras su victoria.

Noel León marcha en la quinta posición general de la clasificación de la Temporada 2026 de la Fórmula 2, mientras que el búlgaro Tsolov lidera la competencia con 167 puntos, seguido del italiano Miní con 47 unidades.

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