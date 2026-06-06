Piloto mexicano gana en el Gran Premio de Mónaco

El piloto mexicano Noel León se llevó la carrera sprint de 30 vueltas en el circuito del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2 este sábado 6 de junio, con lo que sumó su segundo triunfo en la campaña subiendo a lo más alto del podio en el principado.

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Noel León gana la carrera sprint en Mónaco

Noel León, de la escudería Campos Racing, dominó la competencia de principio a fin tras comenzar el circuito en la pole position, sumando así su segundo triunfo en la campaña tras su victoria en Canadá hace dos semanas.

León supo aprovechar esa ventaja para evitar que cualquiera lo pudiera rebasar en un circuito sumamente cerrado y deja poco margen de maniobra para los pilotos.

El podio fue completado por el polaco Roman Bilinski de la escudería DAMS y en tercer lugar llegó el italiano Gabriel Mini de MP Motorspor, quien actualmente es el líder del campeonato de la Fórmula 2.

Noel León is officially a Monaco race winner 🏆



The Mexican claims back-to-back Sprint Race victories 👏#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/lormLCfL8H — Formula 2 (@Formula2) June 6, 2026

Con esta victoria, León se coloca en el segundo lugar de la clasificación general y el domingo comenzará desde la séptima posición. El brasileño Rafael Camara de Invicta Racing tendrá la pole position.

Por su parte, el otro mexicano que compite en la categoría, Rafael Villagómez de la escudería Van Amersfoord Racing, concluyó la carrera en la posición número 16.

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