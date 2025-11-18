¿México vs Argentina en fase de grupos? Estas son las selecciones que NO ENFRENTARÁ la Selección Mexicana en primera ronda

Con la calificación de Alemania, Países Bajos y Croacia al Mundial 2026 este lunes 17 de noviembre, quedaron confirmadas las selecciones que partirán como cabezas de serie en la próxima Copa del Mundo y entre las que se encuentra la Selección Mexicana.

Las selecciones que no enfrentará México en la primera fase del Mundial 2026

En su calidad de país anfitrión, la Selección Mexicana aseguró su posición como cabeza de serie de la próxima Copa del Mundo 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, lo que asegura que estos tres países evitarán enfrentarse entre sí y a potencias del futbol.

Además de los tres anfitriones, también estarán sembrados en el bombo 1 Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Portugal, elegidos por su posición en el ranking FIFA, con lo que México evitará así un posible enfrentamiento contra la Albiceleste de Messi o frente a Cristiano Ronaldo.

Bajo este formato, la FIFA busca evitar que los anfitriones y las grandes potencias se enfrenten entre sí en la primera ronda, así como una hipotética eliminación prematura.

La Selección Mexicana tampoco enfrentará a rivales de la Concacaf.

Los países a los que sí podría enfrentarse México en el Mundial 2026

La primera ronda del Mundial 2026 estará conformada por 12 grupos con cuatro integrantes cada uno, por lo que es prácticamente un hecho que México se enfrentará contra al menos un europeo de los sembrados en el Bombo 2 y que al momento podrían ser Noruega o Croacia, aunque aun faltan los países que accederán a través de la repesca europea.

Otros de los integrantes que tendrá México en su grupo sería un africano de entre Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil o Senegal.

Finalmente, el último integrante podría salir del sector asiático u oceánico siendo estos Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Jordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita o Nueva Zelanda.

Será el próximo viernes 5 de diciembre cuando México y el resto de los participantes del Mundial 2026 conozcan su destino en la Fase de Grupos de la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

