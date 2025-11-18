Clasificación al Mundial 2026: 8 selecciones sellarán su pase hoy

Este martes 18 de noviembre se cierra la Fecha FIFA de este mes de noviembre y también se juegan los últimos boletos de forma directa para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ocho son los lugares que se juegan para la Copa del Mundo, tres de Concacaf y cinco de la UEFA para así sumar 42 selecciones clasificadas de las 48 que disputarán el torneo mundialista.

¿Cuáles son los lugares que se disputan en la UEFA?

En el Grupo B, Suiza y Kosovo se juegan un boleto, los helvéticos suman 13 unidades, mientras Kosovo tiene 10 puntos. Los dos equipos se enfrentan entre si en la cancha del Stadiumi Fadil Vokrri donde un triunfo o un empate de los suizos los coloca en el Mundial 2026, el conjunto que jugará como local necesita ganar y no solamente eso, sino ganar con diferencia de seis goles.

Suiza: Ganar, empatar o perder con menos de 6 goles

Kosovo: ganar con diferencia de 6 goles.

En el Grupo C: Dinamarca y Escocia pelean por el boleto directo y se enfrentar este día en la cancha Hampden Park em Glasgow. Los daneses son líderes con 11 unidades, mientras los escoceses suman 10 puntos. Con una victoria o un empate Dinamarca asegura su puesto a la Copa del Mundo,Escocia necesita la victoria.

Dinamarca: Ganar o empatar

Escocia: Ganar

Grupo E: La selección española es líder del sector con 15 puntos, mientras Turquía es segundo con 12 unidades. los dos equipos se enfrentan en esta última fecha en el Estadio La Cartuja. España con una victoria, un empate o con una derrota de menos de siete goles consigue su pase mundialista. Por su parte, Turquía tiene que hacer la hazaña de ganar por diferencia de siete goles.

España: Ganar, empatar o perder con menos de 7 goles

Turquía: Ganar con diferencia de 7 goles

Grupo H: Austria y Bosnia-Herzegovina se juegan un boleto directo. También estas dos selecciones se enfrentan entre si en territorio austriaco en el Ernst Happel Stadion. El "Das Team” es líder con 18 puntos, mientras los bosnios tienen 16 unidades. Una Victorio o un empate da el pase mundialista a Austria, una derrota el boleto es para Bosnia-Herzegovina.

Austria: Ganar o empatar

Bosnia-Herzegovina: Ganar

Por último en el Grupo J, Bélgica y Macedonia del Norte luchan por el pase mundialista. Los belgas se encuentran en la cima del sector con 15 puntos y los macedonios tienen 13 unidades. Bélgica juega en su casa ante Liechtenstein, con una victoria, un empate o una derrota sin que gane los macedonios le dan el pase y Macedonia visita a Gales donde necesita ganar o ganar.

Bélgica: Ganar, empatar o perder y esperar resultados

Macedonia del Norte: Ganar y esperar resultados

¿Cuáles son los lugares que se disputan en la Concacaf?

Los tres grupos de la eliminatoria de Concacaf se juegan todo esta noche de martes donde saldrán tres boletos mundialista en forma directa.

Grupo A: Las selecciones de Surinam y Panamá se disputan el boleto al Mundial 2026, los dos equipos suman nueve unidades teniendo los caribeños mejor diferencia de goles. Panamá enfrenta a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández y Surinam a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso.

Surinam: Ganar, empatar o perder y esperar resultados

Panama: Ganar y esperar resultados

Grupo B: Curazao y Jamaica buscan el pase directo, las dos selecciones se enfrentan entre si en el Independence Park. Curazao es líder del grupo con 11 puntos, mientras Jamaica tiene 10. Los curazoleños necesitan ganar o empatar, si pierden los jamaiquinos tienen el boleto.

Curazao: Ganar o empatar

Jamaica: Ganar

Grupo C: Honduras, Haití y hasta Costa Rica se disputan el puesto directo para la Copa del Mundo. Los catrachos y haitianos tienen ocho puntos, mientras los costarricenses tienes seis puntos. Costa Rica y Honduras se enfrentan en San José y Haití juega como local ante Nicaragua. Esto es lo que necesita cada selección: