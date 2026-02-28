Orlando City vs Inter Miami: Fecha y hora del duelo de SEMANA 2 de la MLS

La Jornada 2 de la Major League Soccer trae uno de los partidos más esperados del calendario: Orlando City SC frente a Inter Miami CF. El llamado Clásico del Sol no solo divide a Florida; también coloca bajo los reflectores a Lionel Messi.

Será el enfrentamiento número 19 entre ambos. La historia favorece ligeramente a Orlando, pero desde la llegada de Messi el equilibrio cambió. Inter Miami ganó tres de los últimos cuatro duelos con el argentino en cancha, aunque visitar el Inter&Co Stadium ha sido históricamente complicado para “las Garzas”.

¿Puede Messi cambiar la historia del Inter Miami en Orlando?

El vigente campeón de la MLS Cup llega golpeado tras caer 3-0 ante Los Angeles FC en el arranque del torneo. Messi fue bien contenido y no logró disparos al arco, algo poco habitual para el actual MVP de la liga.

Además del desgaste competitivo, Inter Miami afronta una agenda exigente con amistosos internacionales y la próxima serie de Concacaf Champions Cup ante Nashville SC. Esa carga puede influir en la rotación del técnico.

Aun así, cuando Messi pisa el campo, el contexto cambia. Su liderazgo, visión y capacidad para resolver partidos cerrados convierten cada clásico en un escenario impredecible.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

Orlando City y su fortaleza en casa en el Clásico del Sol MLS 2026

El equipo dirigido por Óscar Pareja tampoco tuvo el debut esperado y cayó 2-1 ante New York Red Bulls. Sin embargo, la base del proyecto es sólida: seis clasificaciones consecutivas a playoffs respaldan su estabilidad.

Martín Ojeda llega como referente ofensivo tras una temporada histórica, mientras que el arquero Maxime Crépeau mostró seguridad bajo los tres palos. La renovación del plantel, con talento joven brasileño y refuerzos estratégicos, apunta a mantener competitividad.

En casa, Orlando se transforma. La presión ambiental y el conocimiento del terreno han complicado históricamente a Inter Miami, que aún no ha logrado ganar allí en temporada regular.

El Clásico del Sol no solo define puntos; también marca territorio en la Florida futbolera.

Orlando City vs Inter Miami: Fecha, hora y sede en Estados Unidos

El partido Orlando City vs Inter Miami se disputará el domingo 1 de marzo de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Horarios en Estados Unidos:

7:00 pm ET

6:00 pm CT

4:00 pm PT