Panamá se rinde ante Memo Ochoa previo al partido contra México: “De todos los tiempos...”

Memo Ochoa es un ícono en la Selección Mexicana y ello lo reconocen otras selecciones de la Concacaf, como lo es Panamá, a la cual enfrentarán este jueves 22 de enero y será transmitido por la señal de TV Azteca . David Gunn, arquero canalero, se rindió en elogios ante el 5 veces mundialistas al considerarlo “el mejor de todos los tiempos”.

“Sabemos que Memo es una leyenda, que ha ido a varias copas mundiales y para mí es uno de los mejores porteros de todos los tiempos de esta área. Para mí es un gran ídolo; México tiene buenos porteros, pero Memo es otro nivel”, declaró el guardameta del New England Revolution II en conferencia de prensa. Conoce el ultimátum que Javier Aguirre le puso al Chucky Lozano.

David Gunn elogió a Memo Ochoa, a quien consideró como el mejor de todos los tiempos de la Concacaf.|@fepafut

El portero del conjunto de la MLS destacó que México es un gran rival, por lo que el partido no será nada fácil, pese a que el combinado azteca no lleva a sus máximas estrellas que juegan en Europa. “Nosotros debemos salir con fuerza, confianza y actitud para ganar”, sentenció.

La ausencia de Memo Ochoa en la Selección Mexicana

Ochoa no fue convocado para los partidos amistosos por Centro y Sudamérica, ya que la intención de Javier Aguirre de esta gira es observar a los futbolistas de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el canterano del América ya va para el año que no es considerado para el combinado tricolor.

El guardameta del AEL Limassol no ha sido llamado a la Selección Nacional desde verano de 2025, cuando se disputó y ganó la Copa Oro. En ese torneo, el jugador de 40 años tuvo un rol nunca antes visto en los últimos años, ya que fue contemplado como tercer arquero, como lo fue en el Mundial de Alemania 2006.

https://x.com/fepafut/status/2013806576524476490?s=20

El 5 veces mundialistas no quita el dedo del renglón y quiere ir a su sexta copa. Por ello, continúa en el extranjero en una liga exótica y poco conocida en México. No obstante, en este 2026 la está rompiendo al avanzar con su club a la siguiente ronda de la Copa de Chipre.

La Selección Nacional y Panamá se medirán este jueves 22 de enero en tierras canaleras en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México). El encuentro será transmitido por TV Azteca Deportes.