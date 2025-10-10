Los partidos de la Jornada 7 en las Eliminatorias de la UEFA que se jugarán HOY viernes 10 de octubre 2025

La UEFA celebra HOY 10 de octubre 8 partidos como parte de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La Jornada 7 de este camino rumbo a la Copa del Mundo. Algunas selecciones durante este periodo de Fecha FIFA podrían amarrar su boleto a la justa mundialista.

Ahora está en marcha la jornada 7 de 10; la octava se disputará la siguiente semana y la novena y décima durante la Fecha FIFA de noviembre donde ya se conocerán a todos los clasificados al certamen que comenzará el próximo 11 de junio.

Te podría interesar: Argelia, el equipo número 20 que se clasifica al Mundial del 2026

Francia, con la mira puesta en el boleto al Mundial

Entre los partidos de este viernes, destaca el Francia contra Azerbayán, una escuadra que es sotanera en el Grupo D, pero que aún no está eliminada. Francia es líder con seis puntos y de conseguir el resultado darían un gran paso para lograr el boleto al Mundial.

Había muchas dudas sobre Kylian Mbappé y su participación en el juego de hoy , pero parece que pese a estar tocado del tobillo derecho, tendrá acción al ser un juego importante y le darán el justo valor a Azerbayán pese a que no tiene los grandes reflectores.

Alemania, con todo a sacar el resultado

Alemania está en el sector A, medirán fuerzas ante el equipo con mejor rendimiento en ese grupo. Eslovaquia que es líder con seis puntos e Irlanda los sigue con tres unidades. Alemania para sorpresa de todos es tercero en ese Grupo A y está forzado a la victoria ante Luxemburgo.

Affiche 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 à Paris ✨



Les Bleus veulent briller et visent 3 points de plus pour se rapprocher de la Coupe du monde 2026 🌍💪



🇫🇷 France 🆚 Azerbaïdjan 🇦🇿

🏟️ Parc des Princes

⏰ 20h45 sur TF1 📺#FRAAZE | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/t93h29byUV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2025

Los partidos de eliminatorias mundialistas en la UEFA: AGENDA 10 DE OCTUBRE

Alemania vs Luxemburgo



Estadio: PreZero Arena (Alemania)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Suecia vs Suiza



Estadio: Strawberry Arena (Estocolmo)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Irlanda del Norte vs Eslovaquia



Estadio: Windsor Park (Belfast)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Francia vs Azerbaiyán



Estadio: Stade de France (París)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Bélgica vs Macedonia del Norte



Estadio: King Baudouin Stadium (Bruselas)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Kosovo vs Eslovenia



Estadio: Fadil Vokrri Stadium (Pristina)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Islandia vs Ucrania



Estadio: Laugardalsvöllur (Reikiavik)

Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Kazajistán vs Liechtenstein

