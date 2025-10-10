Los partidos de la Jornada 7 en las Eliminatorias de la UEFA que se jugarán HOY viernes 10 de octubre 2025
Las eliminatorias mundialistas alrededor del mundo no se detienen; en la UEFA hay una agenda saturada de partidos con selecciones como Alemania, Francia o Bélgica que estarán en acción.
La UEFA celebra HOY 10 de octubre 8 partidos como parte de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La Jornada 7 de este camino rumbo a la Copa del Mundo. Algunas selecciones durante este periodo de Fecha FIFA podrían amarrar su boleto a la justa mundialista.
Ahora está en marcha la jornada 7 de 10; la octava se disputará la siguiente semana y la novena y décima durante la Fecha FIFA de noviembre donde ya se conocerán a todos los clasificados al certamen que comenzará el próximo 11 de junio.
Francia, con la mira puesta en el boleto al Mundial
Entre los partidos de este viernes, destaca el Francia contra Azerbayán, una escuadra que es sotanera en el Grupo D, pero que aún no está eliminada. Francia es líder con seis puntos y de conseguir el resultado darían un gran paso para lograr el boleto al Mundial.
Había muchas dudas sobre Kylian Mbappé y su participación en el juego de hoy , pero parece que pese a estar tocado del tobillo derecho, tendrá acción al ser un juego importante y le darán el justo valor a Azerbayán pese a que no tiene los grandes reflectores.
Alemania, con todo a sacar el resultado
Alemania está en el sector A, medirán fuerzas ante el equipo con mejor rendimiento en ese grupo. Eslovaquia que es líder con seis puntos e Irlanda los sigue con tres unidades. Alemania para sorpresa de todos es tercero en ese Grupo A y está forzado a la victoria ante Luxemburgo.
Los partidos de eliminatorias mundialistas en la UEFA: AGENDA 10 DE OCTUBRE
Alemania vs Luxemburgo
- Estadio: PreZero Arena (Alemania)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Suecia vs Suiza
- Estadio: Strawberry Arena (Estocolmo)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Irlanda del Norte vs Eslovaquia
- Estadio: Windsor Park (Belfast)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Francia vs Azerbaiyán
- Estadio: Stade de France (París)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Bélgica vs Macedonia del Norte
- Estadio: King Baudouin Stadium (Bruselas)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Kosovo vs Eslovenia
- Estadio: Fadil Vokrri Stadium (Pristina)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Islandia vs Ucrania
- Estadio: Laugardalsvöllur (Reikiavik)
- Hora: 12:45 p.m. (CDMX)
Kazajistán vs Liechtenstein
- Estadio: Astana Arena (Kazajistán)
- Hora: 08:00 a.m. (CDMX)
