deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Los partidos de la Jornada 7 en las Eliminatorias de la UEFA que se jugarán HOY viernes 10 de octubre 2025

Las eliminatorias mundialistas alrededor del mundo no se detienen; en la UEFA hay una agenda saturada de partidos con selecciones como Alemania, Francia o Bélgica que estarán en acción.

eliminatorias de la uefa 2025
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

La UEFA celebra HOY 10 de octubre 8 partidos como parte de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La Jornada 7 de este camino rumbo a la Copa del Mundo. Algunas selecciones durante este periodo de Fecha FIFA podrían amarrar su boleto a la justa mundialista.

Ahora está en marcha la jornada 7 de 10; la octava se disputará la siguiente semana y la novena y décima durante la Fecha FIFA de noviembre donde ya se conocerán a todos los clasificados al certamen que comenzará el próximo 11 de junio.

Te podría interesar: Argelia, el equipo número 20 que se clasifica al Mundial del 2026

Francia, con la mira puesta en el boleto al Mundial

Entre los partidos de este viernes, destaca el Francia contra Azerbayán, una escuadra que es sotanera en el Grupo D, pero que aún no está eliminada. Francia es líder con seis puntos y de conseguir el resultado darían un gran paso para lograr el boleto al Mundial.

Había muchas dudas sobre Kylian Mbappé y su participación en el juego de hoy , pero parece que pese a estar tocado del tobillo derecho, tendrá acción al ser un juego importante y le darán el justo valor a Azerbayán pese a que no tiene los grandes reflectores.

Alemania, con todo a sacar el resultado

Alemania está en el sector A, medirán fuerzas ante el equipo con mejor rendimiento en ese grupo. Eslovaquia que es líder con seis puntos e Irlanda los sigue con tres unidades. Alemania para sorpresa de todos es tercero en ese Grupo A y está forzado a la victoria ante Luxemburgo.

Los partidos de eliminatorias mundialistas en la UEFA: AGENDA 10 DE OCTUBRE

Alemania vs Luxemburgo

  • Estadio: PreZero Arena (Alemania)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Suecia vs Suiza

  • Estadio: Strawberry Arena (Estocolmo)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Irlanda del Norte vs Eslovaquia

  • Estadio: Windsor Park (Belfast)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Francia vs Azerbaiyán

  • Estadio: Stade de France (París)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Bélgica vs Macedonia del Norte

  • Estadio: King Baudouin Stadium (Bruselas)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Kosovo vs Eslovenia

  • Estadio: Fadil Vokrri Stadium (Pristina)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Islandia vs Ucrania

  • Estadio: Laugardalsvöllur (Reikiavik)
  • Hora: 12:45 p.m. (CDMX)

Kazajistán vs Liechtenstein

  • Estadio: Astana Arena (Kazajistán)
  • Hora: 08:00 a.m. (CDMX)

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×