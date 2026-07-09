CONFIRMADO: Piloto mexicano RENUNCIA a la Fórmula 1 y pide su salida inmediata

La presencia mexicana en la Fórmula 1 sufrirá un cambio importante. Mientras Checo Pérez continuará liderando el proyecto de Cadillac, otro de los pilotos nacionales decidió poner punto final a su etapa dentro del Gran Circo.

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Se trata de Patricio O'Ward, quien confirmó que solicitó formalmente su desvinculación como piloto de reserva de McLaren, escudería con la que participó en varias sesiones de Práctica Libre 1 durante los últimos años, además de colaborar en el desarrollo del monoplaza.

La noticia sorprendió dentro del paddock, ya que O'Ward era considerado uno de los pilotos con mayores posibilidades de volver a subirse a un Fórmula 1 en futuras temporadas. Sin embargo, el propio mexicano dejó claro que sus prioridades cambiaron y que hoy su presente está lejos de la máxima categoría.

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Pato O'Ward explicó por qué decidió dejar la Fórmula 1

El piloto tapatío aseguró que la decisión fue completamente personal y que ya no encuntra la misma motivación para mantenerse ligado a la Fórmula 1.

"Ya no me entusiasma pilotar un Fórmula 1, así que he solicitado amablemente ser desvinculado de todos mis servicios en la Fórmula 1", declaró O'Ward.

El mexicano también explicó que actualmente disfruta mucho más competir en la IndyCar Series, campeonato en el que se ha consolidado como uno de los protagonistas durante las últimas temporadas.

"No necesito ser más famoso. No necesito más dinero. En la IndyCar es donde soy feliz", añadió.

Con estas palabras, prácticamente quedó descartada la posibilidad de volver a verlo disputando algo en la categoría reina.

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La IndyCar será la prioridad de Pato O'Ward

Lejos de atravesar un mal momento deportivo, O'Ward continúa siendo uno de los pilotos más competitivos de la IndyCar. Tras las primeras fechas de la temporada 2026 ocupa el quinto lugar del campeonato con 257 puntos, manteniéndose en la pelea por acercarse a los líderes del certamen.

Su decisión también marca un cambio para el automovilismo mexicano. A partir de ahora, Checo Pérez será el único representante nacional con presencia dentro de la Fórmula 1, donde encabeza el ambicioso proyecto de Cadillac.