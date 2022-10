Pep Guardiola está “decepcionado” de Erling Haaland

Desde su llegada al Manchester City para esta temporada, Erling Haaland no se ha cansado de marcar goles en cualquier oportunidad que se le presenta. Hasta la Jornada 10 de la Premier League ningún equipo se ha salvado de la contundencia del atacante, excepto el Bournemouth, pero tal parece que eso no es suficiente para us técnico, Pep Guardiola.

Con un tremendo arranque en su paso por la Liga de Inglaterra con 15 goles en 9 partidos, el noruego se está consolidando como la gran pesadilla de los rivales de los Citizens, entre ellos el Southampton que cayó por 4-0.

Sin embargo, el delantero recibió varias críticas porque solamente anotó uno de los goles del conjunto de Manchester en la goleada de la Jornada 10 y el estratega catalán lo defendió de manera sarcástica.

“Estoy tan decepcionado con él, por no anotar tres goles. ¡Es por eso que hay una petición para despedirlo de la Premier League!”, declaró el técnico citizen mientras sonreía de manera burlona.

Después de hacer esta broma, Guardiola defendió al atacante noruego con mayor seriedad, ya que está consciente que es evaluado con mayor exigencia.

“Las expectativas son tan altas que la gente espera que marque tres o cuatro goles en cada partido, pero al final, él estaba ahí para marcar. Nos ayudó de nuevo, manteniendo el balón y peleando, y creo que Erling jugó muy bien”, concluyó.

¿Por qué quieren deportar a Erling Haaland?

En los últimos días, comenzó una recaudación de firmas para que se debatiera la posible deportación del jugador en el Parlamento británico, el cual cuenta con un portal del ciudadano en el que se pueden compartir proyectos o iniciativas, que podrían debatirse en sesión, siempre y cuando se junten más de 100,000 firmas.

La propuesta contra Erling Haaland ha superado esta cifra y por mucho, ya que acumula más de dos millones de firmas, con lo que se convirtió en la iniciativa más demandada de la historia del Reino Unido.

La razón por la que se pide que sea deportado de la Premier League es porque varios aficionados aseguran que es un robot. A pesar del éxito que ha tenido esta iniciativa desde que fue compartida en redes sociales, el Gobierno británico decidió eliminarla por falta de seriedad y por no ser debatible en el Parlamento.