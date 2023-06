Guardiola pide continuidad para una de sus estrellas

Luego de conseguir el trofeo de la FA Cup ante el Manchester United con marcador de 2-1, Pep Guardiola mando un mensaje a la directiva sobre la continuidad de una de las figuras del equipo de Manchester City que podría salir este verano, ya que termina contrato después de la final de la Champions League.

Se trata del mediocampista alemán, Ilkay Gündogan, autor de las dos anotaciones en la final de la FA Cup frente a los “Red Devils”, el “8” de Los citizens se ha vuelto una pieza fundamental en la escuadra de Pep que lo ha llevado a jugar incluso de falso 9 y este ha respondido con goles en el terreno de juego.

“Sabe lo que pienso. No hay ninguna duda. Quizá algunos de ustedes no lo sepan. Somos vecinos. No ‘vecinos’ del United. Vivimos en el mismo piso desde hace muchos años, es muy amigo mío y como jugador es excepcional” mencionó Guardiola.

¿Donde jugaría Gündogan?

Luego de 7 años en el conjunto de Manchester, Gündogan podría vivir sus últimos días como jugador del City, uno de los clubes más interesados en el jugador teutón es el Barcelona, que planea reforzar el medio campo tras la salida de Sergio Busquets y ven con buenos ojos el llevarlo sin desembolsar dinero al club inglés.

Paris es otro de los clubes que lo pretenden, a pesar de la amplia plantilla con la que cuenta el PSG, siempre están en busca de los mejores futbolistas año con año, por lo que podría ser una gran opción para el jugador alemán.

¿Se quedaría en el City?

Al principio de la temporada parecía que su futuro estaba definido, saldría del club a final de la campaña, sin embargo, su gran rendimiento lo han vuelto uno de los más importantes del equipo, Gündogan aportó con 13 goles y 6 asistencias esta temporada, además es uno de los jugadores que completó más minutos este año.

La palabra de Guardiola podría influir en la decisión del equipo y del jugador para mantenerlo por más tiempo en la institución que buscará su primer Champions League este fin de semana ante el Inter de Milán.