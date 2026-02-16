El FENÓMENO que tiene a Armando ‘Hormiga’ González en la CIMA mundial Sub-23

En medio de una temporada cargada de expectativas y sueños mundialistas, Armando “Hormiga” González quien recientemente le dio la victoria a Chivas sobre América en el Clásico de la Liga MX, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del futbol mexicano. Con apenas 22 años, el delantero de Club Deportivo Guadalajara no solo vive el mejor momento de su carrera, también ha logrado posicionarse como el segundo mejor goleador Sub-23 del planeta, un logro que confirma su explosión deportiva y lo coloca en la conversación internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sus números hablan por sí solos: 17 goles en 24 partidos durante la temporada 2025/26, una cifra que lo ubica apenas por detrás de Fraser Bryden y por encima de jóvenes promesas de ligas europeas. Pero más allá de las estadísticas, su impacto se refleja en la forma en que ha asumido el liderazgo ofensivo del equipo rojiblanco en momentos clave.

¿Qué factores explican el ascenso goleador de Armando González en el futbol mundial?

El crecimiento del atacante no es casualidad. Desde su irrupción en el Apertura 2025, cuando se consagró campeón de goleo, mostró una evolución constante en su lectura de juego, movilidad y definición en el área. Su capacidad para aparecer en partidos determinantes, como el Clásico Nacional, consolidó su reputación como un delantero confiable en escenarios de máxima presión.

Además, su formación en fuerzas básicas le permitió desarrollar una identidad clara dentro del sistema del Guadalajara, donde ha sabido adaptarse a distintos esquemas tácticos sin perder efectividad. Ese equilibrio entre talento natural y disciplina competitiva explica por qué hoy es considerado uno de los atacantes jóvenes más consistentes del continente.

Proyección internacional y el sueño mundialista con México

El rendimiento de González no ha pasado desapercibido. Analistas y referentes históricos del balompié nacional, como Hugo Sánchez, han destacado su potencial para integrarse a la selección mexicana en el próximo ciclo mundialista. Su olfato goleador, sumado a su madurez dentro del campo, lo convierten en un perfil atractivo de cara al proceso rumbo a 2026.

En la actual campaña del Clausura 2026 continúa sumando anotaciones con regularidad, manteniéndose en la pelea por el título de goleo y reafirmando su papel como pieza clave en la ofensiva rojiblanca. Su rendimiento no solo impulsa a su club, también alimenta la ilusión de verlo competir en el máximo escenario del futbol internacional.

Hoy, la “Hormiga” González representa algo más que una buena racha goleadora. Es el reflejo de una nueva generación de futbolistas mexicanos que buscan consolidarse en la élite global, con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la posibilidad de escribir su propia historia en el escenario más grande del deporte.