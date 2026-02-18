Que la NFL anunciara a los San Francisco 49ers en la CIUDAD DE MÉXICO no es CASUALIDAD

La NFL vuelve a poner los reflectores en México y no es casualidad. La decisión de que los San Francisco 49ers disputen un partido de temporada regular en la Ciudad de México responde a una estrategia perfectamente calculada que combina negocio, expansión de marca y conexión con una de las aficiones más apasionadas fuera de Estados Unidos.

El regreso del futbol americano al histórico Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) confirma que el país sigue siendo una pieza clave en el crecimiento internacional de la liga. Con millones de seguidores y una cultura deportiva profundamente arraigada, México representa una oportunidad única para fortalecer la presencia de la NFL en Latinoamérica.

¿Qué factores estratégicos llevaron a la NFL a elegir a los 49ers para México?

Uno de los principales motivos es el peso de la franquicia dentro del programa internacional de la liga, que busca consolidar mercados fuera de Estados Unidos. Los 49ers cuentan con derechos de marketing en el país, lo que les permite desarrollar activaciones, alianzas comerciales y acercamiento directo con los aficionados.

Además, la organización mantiene acuerdos comerciales con instituciones financieras como Banorte, que actualmente le da nombre al estadio mexicano, lo que facilita iniciativas locales y fortalece su posicionamiento de marca. Este tipo de sinergias convierte al equipo en un embajador ideal para representar a la NFL en territorio mexicano.

México es el mercado internacional más grande de la NFL, con más de 40 millones de aficionados, una cifra que ningún otro país fuera de Estados Unidos puede igualar. Esta base de fans no solo consume partidos, sino también productos, contenido digital y experiencias en vivo, lo que incrementa el valor comercial de cada visita.

¡Nos vemos pronto, México!



See you soon, Mexico! pic.twitter.com/YxeyAIgp2b — San Francisco 49ers (@49ers) February 18, 2026

El impacto del partido de NFL en el crecimiento del futbol americano rumbo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La apuesta de la NFL también está alineada con el desarrollo del futbol americano en sus distintas modalidades, especialmente el flag football, que tendrá presencia olímpica en Los Ángeles 2028. Programas de desarrollo juvenil buscan integrar a millones de niños y niñas, fortaleciendo la base del deporte desde edades tempranas.

Este impulso no solo genera nuevos talentos, sino que también consolida una cultura deportiva que garantiza el crecimiento sostenido del futbol americano en la región. La visita de los 49ers funciona como un catalizador que inspira a nuevas generaciones y mantiene viva la pasión de los aficionados.

Con cada partido en México, la NFL reafirma que su relación con el país va mucho más allá de un evento deportivo: es una apuesta a largo plazo por un mercado vibrante, fiel y en constante crecimiento.