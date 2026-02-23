Hablar de historia en la Premier League es hablar de nombres que marcaron época, pero pocos registros tienen el peso simbólico del que hoy presume Raúl Jiménez luego de su doblete con el Fulham. El delantero mexicano ha construido una narrativa silenciosa pero contundente que lo coloca en una conversación reservada para figuras legendarias del futbol mundial.

Su impacto no solo se mide en goles o momentos memorables con Wolverhampton Wanderers y Fulham FC, sino en la consistencia emocional y técnica que ha mostrado desde el punto penal, uno de los escenarios más exigentes para cualquier delantero.

¿Qué hace único el récord de penales de Raúl Jiménez en la Premier League?

El récord perfecto de 13 penales anotados en 13 intentos representa una hazaña estadística que pocos pueden presumir en la historia del futbol inglés. Más allá del número, el contexto eleva su dimensión: Jiménez ha ejecutado sus cobros ante distintos porteros y en momentos de alta presión, manteniendo una efectividad del 100%.

Este registro lo coloca por encima de marcas históricas como la de Yaya Touré, quien mantuvo un impecable 11 de 11 durante su carrera en Inglaterra. La diferencia de volumen y continuidad convierte al mexicano en el ejecutor más confiable desde los once pasos en la liga.

La relevancia del dato no radica únicamente en la estadística, sino en lo que representa: sangre fría, técnica depurada y una mentalidad competitiva que ha sido clave para su longevidad en la élite.

¿Es Raúl Jiménez el mejor delantero de la ultima década?

El legado de Raúl Jiménez entre los mejores ejecutores en la historia del futbol inglés

Cuando se analiza la lista histórica de cobradores de penales, el nombre de Raúl Jiménez ya aparece junto a especialistas reconocidos por su precisión. En un entorno donde la presión mediática y la exigencia competitiva son máximas, sostener un porcentaje perfecto en intentos de dos dígitos es una rareza que habla de su profesionalismo.

Su evolución también refleja la capacidad del futbolista mexicano para adaptarse y competir al más alto nivel en Europa, consolidando un legado que trasciende clubes y temporadas. Cada penal convertido ha sido una muestra de su temple y liderazgo, cualidades que lo han convertido en referente para nuevas generaciones.

Para la afición latina en Estados Unidos, su historia tiene un valor especial: representa perseverancia, resiliencia y la capacidad de destacar en la liga más mediática del planeta. En un futbol cada vez más global, su récord es un recordatorio de que la consistencia también construye leyendas.