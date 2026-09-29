Alineaciones CONFIRMADAS del México vs Perú, partido amistoso de Fecha FIFA

La Selección Mexicana de Futbol vuelve a escena en busca de la primera victoria en la era Rafael Márquez. La casa del New York Red Bulls será sede del choque entre los pupilos del ex jugadro del Barcelona el cuadro nacional de Perú en lo que pinta puede ser una buena noche para México. Para este cotejo, Rafa le dio vuelta a su repertorio y no repite un solo jugador en el 11 titular que salió en Baltimore frente a Colombia. VE LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ

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Una de las grandes sorpresas en la alineación mexicana es la presencia de Óscar García en el arco, el jugador que milita en el Club León tendrá su oportunidad en esta Fecha FIFA. Por otro lado, Germán Berterame será el delantero que se encarge de la ofensiva ante Pedro Gallese y compañía, ayudado por Isaías Violante y Orbelín Pineda por los costados.

Alineación de México



Portero: Óscar García

Defensas: Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Denzell García y Everardo López

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Jéremy Márquez e Isaías Violante

Delanteros: Germán Berterame

Alineación de Perú



Portero: Pedro Gallese

Defensas: Roberto Mora, Marcos López, Renzo Garcés y Marco Huaman

Mediocampistas: Erick Noriega, Roberto Mora, Jairo Velez, Wilder Cartagena y Yohimar Yotún

Delanteros: Adrián Ugarriza y Alessandro Magallanes

Próximos partidos de México en esta Fecha FIFA

Sábado 3 de octubre

Estados Unidos vs México

20:00 hrs CDMX

State Farm Stadium (Glendale, Arizona)



Martes 6 de octubre

México vs Chile

20:30 hrs CDMX

Los Angeles Memorial Coliseum (Los Ángeles, California)

Recuerda que podrás ver el partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Perú este martes 29 de septiembre en punto de las 6:50 pm TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca EN VIVO y la página de Azteca Siete/especiales.