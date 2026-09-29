ÚLTIMA HORA: Rafael Márquez confirma que hará 11 cambios en su alineación para el México vs Perú

Previo a dar a conocer la alineación del México vs Perú, Rafael Márquez le reveló en exclusiva a Carlos 'Warrior' Guerrero que iba a ser 1 cambios para el encuentro, por lo que van a iniciar nuevos futbolistas comparado a la alineación de México vs Colombia.

"No, voy a moficar, creo que también para esos son estos partidos, para ver a nueva gente, ver si somos capaces de mantener lo que hicimos contra Colombia, habrá 11 diferentes". Fueron las palabras con las que Rafa confirmó los cambios en su alineación.

Rafael Márquez confirma a su portero para el México vs Perú

Para el encuentro, el portero que será el titular en el México vs Perú será Oscar García.

11 cambios para el juego de esta noche vs Perú. Oscar García será el arquero titular. — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) September 29, 2026

La alineación confirmada de México para el partido es:

Portero: Oscar García

Defensas: Victor Guzmán, Denzell, Mateo Chávez, Everardo López

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas

Delanteros: Berterame, Jeremy Márquez e Isaís Violante

Hora exacta de inicio del México vs Perú

Rafael Márquez busca su primer triunfo al frente de México vs Perú, un juego llamativo que dará inicio en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

México vs Perú

Hora: 19:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Sports Illustrated Stadium

En la costa este de Estados Unidos el partido arranca a las 21:00 horas. El duelo forma parte del MexTour 2026: después del 1-1 ante Colombia en Baltimore.

