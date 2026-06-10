¡El Pulpo Habló! Predice el Resultado de México vs Sudáfrica | Templo Azteca
El momento de la verdad ha llegado. A horas del esperado debut de México en La Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Pulpo más famoso de Templo Azteca ya hizo su elección y reveló su pronóstico para el duelo entre el Tri y Sudáfrica. ¿Acertará?
¡La tradición de las predicciones mundialistas continúa!
En esta edición de Templo Azteca, nuestro Pulpo vidente vuelve a escena para intentar descifrar el resultado del esperado encuentro entre México y Sudáfrica en La Copa Mundial .