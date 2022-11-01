La predicción de Los Simpson sobre la Final del Mundial de Qatar 2022

La serie animada estadounidense de Los Simpson es una de las más exitosas y reconocidas en todo el mundo, con su comedia se ha sabido ganar a personas de todas las edades, no obstante, la caricatura creada por Matt Groening se ha ganado una peculiar fama, pues en los últimos años muchos fans han encontrado una coorelación entre lo que se transmite en la saga y lo que ocurre en la realidad, esta vez le tocó al Mundial de Qatar 2022.

Muchas predicciones resaltan por su similitud con lo que acaba pasando en la vida real, desde eventos políticos, sociales, hasta deportivas. Puntualmente en el episodio número 16 de la temporada 25 que salió al aire el 30 de marzo de 2014... hace referencia a la Copa Mundial de Qatar 2022 y los equipos que disputarían la gran Final.

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¿Cuál es la predicción de Los Simpson para el Mundial de Qatar?

De acuerdo con lo presentado en el capítulo 16 de la temporada 25, la Final de Qatar 2022 se jugaría entre las selecciones de Brasil y España. Los dirigidos por Tite estarían jugando el último partido ante el equipo de Luis Enrique, una predicción que no es nada 'descabellada' dado que las dos escuadras ciertamente lucen favoritas y cuentan con elementos de primer nivel mundial.

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De acuerdo con Los Simpson, la Final disputada entre Brasil y España en Qatar 2022 sería ganada por el equipo de sudamérica, en el capítulo (de manera sarcástica), a pesar que de los españoles intentan pagar por ganar el partido, son los brasileños quienes se quedan con la Copa Mundial como desenlace.

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Cabe recordar que la serie creada por Matt Groening ya acertó en el partido que Brasil sostuvo ante Alemania en 2014, donde los locales perdieron con una goliza histórica, si bien la predicción no dio en el blanco con los goles, sí llama la atención que aún estando en el Estadio Maracaná, Los Simpson acertaron con la victoria teutona.

