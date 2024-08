¡ÚLTIMO MOMENTO! Julián Araujo debutó con el Bournemouth en la Premier League

Julián Araujo ha sumado sus primeros minutos con el Bournemouth este sábado 17 de agosto durante el encuentro de la Jornada 1 de la Premier League de Inglaterra ante el Nottingham Forest en partido disputado en la cancha del City Ground.

El lateral derecho mexicano ingresó de cambio al minuto 63 en sustitución de Adam Smith cuando el partido se encontraba 1-0 abajo para su equipo en un intento por regular al equipo y rescatar un punto para iniciar la campaña.

Minutos después de su ingreso, el Bournemouth logró marcar el empate gracias al gol de Semenyo al 87'.

Te puede interesar: ¿Regresa a la Liga MX? Esto se sabe sobre el fichaje de Orbelín Pineda con Rayados

Araujo llegó al equipo inglés hace menos de una semana procedente del Barcelona, equipo que lo vendió al Bournemouth por cerca de 10.9 millones de dólares, de acuerdo con información de ambos clubes.

El futbolista de padres mexicanos, pero nacido en California, Estados Unidos, había jugado la temporada pasada con el Deportivo Las Palmas de LaLiga de España disputando 28 partidos y marcando un gol.

A triple change in an attempt to change things.

Let’s go lads! 👏 pic.twitter.com/Bk0r7PLwQd

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 17, 2024